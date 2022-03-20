"Смешно обсуждать судейство, когда проигрываешь 1:6": Слуцкий не стал говорить о работе арбитров после разгрома от ЦСКА

Он также заметил, что сегодня на поле играли команды совершенно разного уровня.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий не стал комментировать работу судей после матча с ЦСКА, который завершился победой москвичей со счётом 6:1.

"Не видел моментов с голами ЦСКА. Ни VAR, ни повторов. Смешно обсуждать судейство, когда проигрываешь 1:6", — заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

По словам наставника, сегодня на поле встречались две команды совершенно разного уровня, а футболисты ЦСКА действовали с большим запасом мастерства.