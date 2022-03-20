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20 марта, 14:04

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд: Визит Байдена на Украину не планируется

По её словам, Вашингтон ранее призывал американцев отказаться от таких поездок. И в случае президента Соединённых Штатов подобный визит тем более исключается.

Президент США Джо Байден не планирует посещать Украину в рамках своей поездки в Европу. Об этом заявила в воскресенье в беседе с телеканалом CNN постоянный представитель Америки при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Насколько я знаю, таких планов нет. Президент отправляется в Европу, где встретится с нашими партнёрами и союзниками. Я не видела каких-то дискуссий на тему поездки президента на Украину", — заявила она.

По её словам, нужно учитывать, что ранее власти США призывали сограждан воздержаться от подобных поездок. Томас-Гринфилд добавила, что ей сложно представить даже обсуждение визита Байдена на Украину.

Псаки заявила, что Байден не планирует встречаться с Зеленским в ходе визита в Европу

Псаки заявила, что Байден не планирует встречаться с Зеленским в ходе визита в Европу

Напомним, глава Белого дома планирует визит в Европу, где он, в частности, примет участие в саммите НАТО, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг Незалежной. В связи с этим бывший президент страны Пётр Порошенко ранее предложил Байдену посетить в рамках своей поездки Украину.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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