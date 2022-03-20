Постпред США в ООН Томас-Гринфилд: Визит Байдена на Украину не планируется
По её словам, Вашингтон ранее призывал американцев отказаться от таких поездок. И в случае президента Соединённых Штатов подобный визит тем более исключается.
Президент США Джо Байден не планирует посещать Украину в рамках своей поездки в Европу. Об этом заявила в воскресенье в беседе с телеканалом CNN постоянный представитель Америки при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Насколько я знаю, таких планов нет. Президент отправляется в Европу, где встретится с нашими партнёрами и союзниками. Я не видела каких-то дискуссий на тему поездки президента на Украину", — заявила она.
По её словам, нужно учитывать, что ранее власти США призывали сограждан воздержаться от подобных поездок. Томас-Гринфилд добавила, что ей сложно представить даже обсуждение визита Байдена на Украину.
Напомним, глава Белого дома планирует визит в Европу, где он, в частности, примет участие в саммите НАТО, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг Незалежной. В связи с этим бывший президент страны Пётр Порошенко ранее предложил Байдену посетить в рамках своей поездки Украину.
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