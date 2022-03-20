В Москве нашли женщину, оставившую тело полуторамесячного ребёнка у мусорных баков
Она объяснила следователям, что малыш задохнулся, а оказать ему необходимую помощь горожанка не смогла. На возможность этой версии указывает то, что на теле мальчика не было телесных повреждений.
Место обнаружения тела ребёнка у мусорных баков в центре Москвы. Видео © LIFE
Правоохранители нашли женщину, которая оставила тело полуторамесячного мальчика у мусорных баков в центре Москвы. Как сообщает столичное управление Следственного комитета, возбуждено уголовное дело.
"В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение женщины установлены", — сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом на теле ребёнка телесных повреждений нет. Женщина объяснила следователям, что малыш задохнулся, и она не смогла оказать ему необходимую помощь. Расследование идёт по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка".
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве 13-летний подросток, вышедший на улицу гулять с собакой, обнаружил мальчика, лежавшего в сумке в одном памперсе. Его мать забрала младенца, отогрела его и вызвала врачей и полицию. Следственный комитет завёл дело на мать новорождённого, позднее женщина была задержана.
Кадр из видео LIFE