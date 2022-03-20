В Москве нашли женщину, оставившую тело полуторамесячного ребёнка у мусорных баков

Она объяснила следователям, что малыш задохнулся, а оказать ему необходимую помощь горожанка не смогла. На возможность этой версии указывает то, что на теле мальчика не было телесных повреждений.