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20 марта, 14:01
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В Москве нашли женщину, оставившую тело полуторамесячного ребёнка у мусорных баков

Она объяснила следователям, что малыш задохнулся, а оказать ему необходимую помощь горожанка не смогла. На возможность этой версии указывает то, что на теле мальчика не было телесных повреждений.

Место обнаружения тела ребёнка у мусорных баков в центре Москвы. Видео © LIFE

Правоохранители нашли женщину, которая оставила тело полуторамесячного мальчика у мусорных баков в центре Москвы. Как сообщает столичное управление Следственного комитета, возбуждено уголовное дело.

"В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение женщины установлены", — сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом на теле ребёнка телесных повреждений нет. Женщина объяснила следователям, что малыш задохнулся, и она не смогла оказать ему необходимую помощь. Расследование идёт по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка".

Убившая в Москве трёхлетнего сына мать ранее проходила лечение в психстационаре

Убившая в Москве трёхлетнего сына мать ранее проходила лечение в психстационаре

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве 13-летний подросток, вышедший на улицу гулять с собакой, обнаружил мальчика, лежавшего в сумке в одном памперсе. Его мать забрала младенца, отогрела его и вызвала врачей и полицию. Следственный комитет завёл дело на мать новорождённого, позднее женщина была задержана.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Артур Лапсаков

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