В Германии объяснили, почему Эрдоган отказался вводить санкции против России
На сегодняшний день Турция остаётся единственной страной – членом НАТО, которая продолжила торговые отношения с Москвой. Как считают аналитики, на решение Анкары повлияло сразу несколько факторов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не вводит антироссийские санкции из-за проводимой Москвой "Операции Z" на Украине, потому что данное решение нанесло бы вред экономике его страны. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
В Германии убеждены, что турецкая экономика сейчас находится на грани краха, к тому же лира падает уже на протяжении долгого времени. Чтобы не усугублять ситуацию, как указывают журналисты, Эрдоган не будет вводить ограничения против РФ. Таким образом, Турция остаётся единственной страной – членом НАТО, которая продолжила торговые отношения с Москвой.
Подчёркивается, что экономика Турции зависит от РФ, в частности от туризма, энергетической сферы и продовольственного снабжения. К примеру, около 40% природного газа и четверть всей потребляемой нефти турки получают из России. Кроме того, Москва является основным поставщиком пшеницы для Анкары. Так, в 2021 году 70% турецкого импорта зерна поступило именно из нашей страны.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о сближении позиций РФ и Украины по ряду критических вопросов. При этом он отметил, что некоторые из них необходимо решить на уровне президентов стран. Министр также подчеркнул, что на данный момент есть надежда на прекращение огня.
Сайт президента Турции