В Германии объяснили, почему Эрдоган отказался вводить санкции против России

На сегодняшний день Турция остаётся единственной страной – членом НАТО, которая продолжила торговые отношения с Москвой. Как считают аналитики, на решение Анкары повлияло сразу несколько факторов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не вводит антироссийские санкции из-за проводимой Москвой "Операции Z" на Украине, потому что данное решение нанесло бы вред экономике его страны. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В Германии убеждены, что турецкая экономика сейчас находится на грани краха, к тому же лира падает уже на протяжении долгого времени. Чтобы не усугублять ситуацию, как указывают журналисты, Эрдоган не будет вводить ограничения против РФ. Таким образом, Турция остаётся единственной страной – членом НАТО, которая продолжила торговые отношения с Москвой.

Подчёркивается, что экономика Турции зависит от РФ, в частности от туризма, энергетической сферы и продовольственного снабжения. К примеру, около 40% природного газа и четверть всей потребляемой нефти турки получают из России. Кроме того, Москва является основным поставщиком пшеницы для Анкары. Так, в 2021 году 70% турецкого импорта зерна поступило именно из нашей страны.