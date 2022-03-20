Sun: Британскому королевскому гвардейцу, вернувшемуся с Украины, грозит суд

Юноша сначала не хотел возвращаться домой, однако бывшие представители армии страны убедили его в наличии угрозы серьёзного наказания за такое добровольное нахождение в Незалежной.

19-летнему британскому королевскому гвардейцу, который без разрешения отправился в зону боевых действий на Украине, грозит военный суд, заявляет газета Sun.

"Гвардеец связался с военным руководством, будучи ещё на Украине, и согласился вернуться домой. Гвардейца, который со своими сослуживцами охранял Виндзорский замок, забрали на допрос офицеры военной полиции, и он, вероятнее всего, предстанет перед военным судом", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что молодой человек отправился в Незалежную через Краков, пересёк границу и направился в штаб-квартиру Иностранного легиона в окрестностях Львова. Он открыто сообщал, что является действующим военнослужащим, и решил отправиться на Украину, потому что хотел увидеть "действия" и применить полученные на службе навыки.

По словам одного из бывших британских военнослужащих, юноша сначала не хотел возвращаться домой, однако находящиеся там экс-представители армии страны убедили его в наличии угрозы серьёзного наказания за такую добровольную службу.

Отмечается, что молодого человека не взяли под стражу и отпустили домой встретиться с семьёй.

Ранее Лайф писал, что несколько британских солдат отправились воевать на Украину. Глава Минобороны Бен Уоллес заявил о том, что такие "добровольцы" "нарушают закон", создают потенциально опасную для Великобритании ситуацию и будут наказаны.