ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 13:46
4437

"Украинская правда": Переговоры Москвы и Киева возобновятся 21 марта

При этом член украинской делегации Давид Арахамия заметил, что диалог между сторонами ведётся ежедневно и сегодня проходит на уровне экспертных групп.

Делегации России и Украины планируют 21 марта возобновить переговоры в режиме онлайн. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленные источники.

Также приводятся слова члена парламентской фракции правящей в стране партии "Слуга народа" Давида Арахамии, который заметил, что переговоры ведутся каждый день и сегодня в том числе. Они проходят на уровне экспертных групп, добавил он.

Швейцария предложила своё посредничество в переговорах России и Украины
Швейцария предложила своё посредничество в переговорах России и Украины

А ранее газета The Washington Post сообщила, что Киев посылает неясные и противоречивые сигналы о переговорах с Москвой. Согласно информации издания, некоторые страны НАТО боятся, что Украина пойдёт на слишком большие уступки во время диалога с РФ.

Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд был 7 марта. Затем переговоры продолжились в видеоформате. Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Он подчеркнул также, что Россия не отступит от своей позиции по Донбассу. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев не проявляет стремления к ускорению переговоров с Москвой.

Член киевской делегации Подоляк: Переговоры с Москвой могут продлиться несколько недель
Член киевской делегации Подоляк: Переговоры с Москвой могут продлиться несколько недель
BannerImage

Twitter / Михайло Подоляк

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Украина
  • Россия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar