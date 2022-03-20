"Украинская правда": Переговоры Москвы и Киева возобновятся 21 марта

При этом член украинской делегации Давид Арахамия заметил, что диалог между сторонами ведётся ежедневно и сегодня проходит на уровне экспертных групп.

Делегации России и Украины планируют 21 марта возобновить переговоры в режиме онлайн. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленные источники.

Также приводятся слова члена парламентской фракции правящей в стране партии "Слуга народа" Давида Арахамии, который заметил, что переговоры ведутся каждый день и сегодня в том числе. Они проходят на уровне экспертных групп, добавил он.