"Украинская правда": Переговоры Москвы и Киева возобновятся 21 марта
При этом член украинской делегации Давид Арахамия заметил, что диалог между сторонами ведётся ежедневно и сегодня проходит на уровне экспертных групп.
Делегации России и Украины планируют 21 марта возобновить переговоры в режиме онлайн. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленные источники.
Также приводятся слова члена парламентской фракции правящей в стране партии "Слуга народа" Давида Арахамии, который заметил, что переговоры ведутся каждый день и сегодня в том числе. Они проходят на уровне экспертных групп, добавил он.
А ранее газета The Washington Post сообщила, что Киев посылает неясные и противоречивые сигналы о переговорах с Москвой. Согласно информации издания, некоторые страны НАТО боятся, что Украина пойдёт на слишком большие уступки во время диалога с РФ.
Напомним, представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд был 7 марта. Затем переговоры продолжились в видеоформате. Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский ранее посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Он подчеркнул также, что Россия не отступит от своей позиции по Донбассу. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев не проявляет стремления к ускорению переговоров с Москвой.
Twitter / Михайло Подоляк