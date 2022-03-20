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20 марта, 13:49

Глава Минфина Британии: Власти не смогут решить все проблемы от введения санкций против РФ

Министр напомнил, что за те шаги, которые сегодня предпринимают власти, чтобы ввести в отношении России ограничения, Великобритании придётся платить "на месте".

Глава Минфина Великобритании Риши Сунак заявил, что власти не смогут решить все проблемы, которые появляются из-за введения санкций против России. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу Sky News.

"Не буду притворяться, что это будет легко и что правительство сможет решить все трудности и полностью защитить людей в тяжёлое время, которое предстоит пережить", — сказал он.

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Сунак также добавил, что "за те шаги, которые мы делаем, чтобы ввести санкции против России, Великобритании придётся платить здесь".

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Shutterstock

Ирина Фальке

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