Глава Минфина Британии: Власти не смогут решить все проблемы от введения санкций против РФ

Министр напомнил, что за те шаги, которые сегодня предпринимают власти, чтобы ввести в отношении России ограничения, Великобритании придётся платить "на месте".

Глава Минфина Великобритании Риши Сунак заявил, что власти не смогут решить все проблемы, которые появляются из-за введения санкций против России. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу Sky News.

"Не буду притворяться, что это будет легко и что правительство сможет решить все трудности и полностью защитить людей в тяжёлое время, которое предстоит пережить", — сказал он.

Сунак также добавил, что "за те шаги, которые мы делаем, чтобы ввести санкции против России, Великобритании придётся платить здесь".