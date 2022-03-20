Глава Минфина Британии: Власти не смогут решить все проблемы от введения санкций против РФ
Министр напомнил, что за те шаги, которые сегодня предпринимают власти, чтобы ввести в отношении России ограничения, Великобритании придётся платить "на месте".
Глава Минфина Великобритании Риши Сунак заявил, что власти не смогут решить все проблемы, которые появляются из-за введения санкций против России. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу Sky News.
"Не буду притворяться, что это будет легко и что правительство сможет решить все трудности и полностью защитить людей в тяжёлое время, которое предстоит пережить", — сказал он.
Сунак также добавил, что "за те шаги, которые мы делаем, чтобы ввести санкции против России, Великобритании придётся платить здесь".
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс назвала "невероятно сложным" снять санкции с бизнесменов из России. Западным странам следует продолжать вести санкционное давление в отношении России и не прекращать поставки вооружения Украине, убеждена она.
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