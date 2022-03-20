NYT: США принимают "мучительные" решения по Украине, чтобы избежать конфронтации с РФ

Журналисты отметили, что теперь каждый аспект американской политики строится на стратегии хрупкого баланса. Байден это делает для того, чтобы не разжигать широкомасштабный конфликт с ядерной державой.

Президенту США Джо Байдену приходится принимать "мучительные" решения по поводу ситуации на Украине, чтобы не столкнуться с агрессией со стороны России. Об этом сообщается в статье The New York Times.

По словам авторов материала, одновременное стремление помочь Киеву и не разозлить Москву приводит к разногласиям и путанице в действиях администрации президента США. Так, Вашингтон согласился отправить на Украину лёгкое противотанковое оружие, но отказался поставить истребители.

"Белый дом также не собирается направлять собственную авиацию и самолёты НАТО в небо над Украиной, поскольку чиновники в Вашингтоне опасаются, что это спровоцирует глобальный пожар", — говорится в статье.

Журналисты отметили, что теперь каждый аспект американской политики строится на стратегии хрупкого баланса. Таким образом, Вашингтон соблюдает равновесие, когда вводит санкции против России, поставляет оружие Украине или передаёт ей данные разведки.

В частности, Байден это делает для того, чтобы не разжигать широкомасштабный конфликт со страной, обладающей ядерным оружием, уверены авторы статьи. Помимо этого, американский лидер оставляет потенциальные пути для деэскалации ситуации в регионе.