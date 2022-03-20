Штормовое предупреждение объявили в Новороссийске из-за ураганного ветра

На территории Новороссийска из-за неблагоприятных метеорологических условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По данным краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня с 16:00 до 18:00 и до конца дня 20 марта в Новороссийске ожидается очень сильный северо-восточный ветер (ураган) с порывами до 35 м/с", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям города быть внимательными, воздержаться от выхода на плавательных средствах в море и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.