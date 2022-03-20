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20 марта, 14:05

Штормовое предупреждение объявили в Новороссийске из-за ураганного ветра

Спасатели рекомендуют жителям и гостям города быть внимательными, воздержаться от выхода на плавсредствах в море и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

На территории Новороссийска из-за неблагоприятных метеорологических условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По данным краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня с 16:00 до 18:00 и до конца дня 20 марта в Новороссийске ожидается очень сильный северо-восточный ветер (ураган) с порывами до 35 м/с", — говорится в сообщении.

Врач-терапевт Лапа дала рекомендации метеозависимым людям

Врач-терапевт Лапа дала рекомендации метеозависимым людям

Спасатели рекомендуют жителям и гостям города быть внимательными, воздержаться от выхода на плавательных средствах в море и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о приближении нестандартной для России погоды. Так, например, в умеренных и южных широтах температура будет ниже нормы, а в северных регионах — выше. От западных до восточных границ будет сказываться влияние мощного антициклона.

Обложка ©

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Наталья Исакова

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