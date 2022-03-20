Постпред США при ООН: Мы не хотим отправки американских военных на Украину

Линда Томас-Гринфилд отметила, что страна не хочет эскалации конфликта и доведения текущей ситуации до войны и будет поддерживать союзников по НАТО.

США не намерены отправлять своих военнослужащих в Незалежную. Об этом заявила постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу CNN.

"Президент (США. — Прим. Лайфа) очень ясно сказал, что мы не разместим американских военнослужащих на земле — на Украине. Мы не хотим эскалации, доводить это до войны. Однако мы будем поддерживать союзников по НАТО", — сказала Томас-Гринфилд.

Ранее Лайф писал, что американский телеведущий Киммел жёстко высмеял Конгресс США за позицию по Украине. Комик сделал акцент на типичной Западу реакции на просьбы президента Незалежной обеспечить введение бесполётной зоны над страной или поставить ей С-300.