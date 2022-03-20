Зеленский подписал закон о продлении военного положения на Украине

Ранее он был утверждён Верховной радой. Соответствующий режим действует в Незалежной с 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию.

Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение в стране на 30 суток начиная с 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.