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Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 14:19
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Зеленский подписал закон о продлении военного положения на Украине

Ранее он был утверждён Верховной радой. Соответствующий режим действует в Незалежной с 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию.

Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение в стране на 30 суток начиная с 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

Глава государства подписал закон, утверждающий его указ "О продлении срока действия военного положения на Украине". Парламент одобрил законопроект 15 марта.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.

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