Зеленский подписал закон о продлении военного положения на Украине
Ранее он был утверждён Верховной радой. Соответствующий режим действует в Незалежной с 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию.
Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение в стране на 30 суток начиная с 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.
Глава государства подписал закон, утверждающий его указ "О продлении срока действия военного положения на Украине". Парламент одобрил законопроект 15 марта.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.
Офис президента Украины