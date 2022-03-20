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20 марта, 14:16

"Авангард" и "Металлург" забили 12 шайб на двоих в матче плей-офф КХЛ

Действующий чемпион лиги сумел нарастить своё преимущество в серии перед домашними играми.

Омский "Авангард" одержал вторую победу в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, переиграв "Металлург" из Магнитогорска со счётом 7:5.

По ходу матча "ястребы" вели со счётом 5:1 и 6:2, однако позволили "Металлургу" отыграться и сократить отставание до одной шайбы. На последней минуте они установили окончательный счёт, забросив шайбу в пустые ворота. В составе победителей шайбами отметились Бровкин, Дедунов, Шарипзянов, Семёнов, Береглазов и дважды Грицюк. У "Металлурга" голы забили Карри, Лайпсик, Карпов и дважды Коростелев.

Урок хоккея от чемпиона: "Авангард" забросил восемь шайб "Металлургу" на старте четвертьфинальной серии в КХЛ

Урок хоккея от чемпиона: "Авангард" забросил восемь шайб "Металлургу" на старте четвертьфинальной серии в КХЛ

Таким образом, "Авангард" ведёт в серии со счётом 2:0. Два следующих матча пройдут в Балашихе на арене "ястребов".

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ХК "Металлург"

Шамиль Гаджиев

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