"Авангард" и "Металлург" забили 12 шайб на двоих в матче плей-офф КХЛ

По ходу матча "ястребы" вели со счётом 5:1 и 6:2, однако позволили "Металлургу" отыграться и сократить отставание до одной шайбы. На последней минуте они установили окончательный счёт, забросив шайбу в пустые ворота. В составе победителей шайбами отметились Бровкин, Дедунов, Шарипзянов, Семёнов, Береглазов и дважды Грицюк. У "Металлурга" голы забили Карри, Лайпсик, Карпов и дважды Коростелев.