Минобороны показало видео уничтожения российским беспилотником бронетанковой техники ВСУ
Удары по украинской военной технике наносились со средних высот. Результаты уничтоженных вооружений фиксировались средствами объективного контроля.
Уничтожение бронетанковой техники ВСУ беспилотником ВКС. Видео © Минобороны России
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетанковой техники ВСУ высокоточным ракетным ударом беспилотного летательного аппарата ВКС РФ.
"Беспилотные авиационные комплексы Воздушно-космических сил нанесли ракетные удары по самоходной артиллерийской батарее 122-мм гаубиц и военной технике ВСУ", — уточнили в ведомстве.
Авиационные средства поражения уничтожили батарею самоходных артиллерийских установок, а также бронированную и автомобильную технику.
Удары российскими беспилотниками по объектам наносились со средних высот, добавили в Минобороны. Результаты уничтоженных военных объектов и техники ВСУ фиксировались средствами объективного контроля.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ ракетным вооружением. На представленном ведомством видео показано, как боеприпас попадает по украинской военной технике, после чего та уже не может продолжать боевые действия.
Минобороны России