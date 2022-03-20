НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 марта, 14:32
4000

Жители Афин устроили стихийный митинг у памятника советским воинам

На акции в общей сложности собралось более ста человек. Ранее неизвестные осквернили этот монумент, написав на нём жёлтой краской слово "Азов", а также нарисовав эмблему националистического батальона.

<p>Кадр с митинга возле памятника советским воинам в Афинах. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SpithaFloga/status/1505484442806239236/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SpithaFloga</a></p>

Кадр с митинга возле памятника советским воинам в Афинах. Фото © Twitter / SpithaFloga

Жители Афин вышли на стихийный митинг к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941–1944 годах, после того как ранее неизвестные его осквернили. Об этом сообщается на сайте левых организаций 902.gr.

С самого утра, несмотря на пасмурную погоду, несколько десятков человек принесли на акцию цветы, георгиевские ленточки и флажки России и ДНР. Коммунисты также вывесили плакат "Нет империалистической войне. Остановить втягивание Греции в войну". В общей сложности на митинг пришли более ста человек, среди которых были как греки, так и русские с украинцами.

В Греции активисты забросали корабль НАТО красной краской

В Греции активисты забросали корабль НАТО красной краской

Ранее Лайф сообщал, что российское посольство в Греции потребовало наказать вандалов за осквернение памятника советским воинам в Афинах. Неизвестные написали на монументе жёлтой краской слово "Азов", а также нарисовали эмблему националистического батальона.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1