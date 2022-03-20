Жители Афин устроили стихийный митинг у памятника советским воинам

Жители Афин вышли на стихийный митинг к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941–1944 годах, после того как ранее неизвестные его осквернили. Об этом сообщается на сайте левых организаций 902.gr .

С самого утра, несмотря на пасмурную погоду, несколько десятков человек принесли на акцию цветы, георгиевские ленточки и флажки России и ДНР. Коммунисты также вывесили плакат "Нет империалистической войне. Остановить втягивание Греции в войну". В общей сложности на митинг пришли более ста человек, среди которых были как греки, так и русские с украинцами.