МЧС РФ доставило 250 тонн гуманитарной помощи на Украину и в Донбасс
Груз включает в себя продукты питания и предметы первой необходимости. Его формирование проводилось в Белгородской, Ростовской областях и в Крыму.
МЧС РФ доставило партию гуманитарной помощи для Украины и Донбасса. Видео © МЧС России
МЧС России 20 марта доставило на Украину и в Донбасс 250 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Колоннами из 24 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России доставлена очередная партия гуманитарного груза общим объёмом примерно 250 тонн", — отмечается в заявлении.
В ведомстве добавили, что груз включает в себя продукты питания и предметы первой необходимости для жителей Донбасса и Украины. Формирование груза проводилось в Белгородской, Ростовской областях и в Крыму.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. Гражданскому населению ничего не угрожает.
ТАСС / Красильников Станислав