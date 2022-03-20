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Опубликовано 20 марта 2022, 14:46

МЧС РФ доставило 250 тонн гуманитарной помощи на Украину и в Донбасс

Груз включает в себя продукты питания и предметы первой необходимости. Его формирование проводилось в Белгородской, Ростовской областях и в Крыму.

МЧС РФ доставило партию гуманитарной помощи для Украины и Донбасса. Видео © МЧС России

МЧС России 20 марта доставило на Украину и в Донбасс 250 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Колоннами из 24 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России доставлена очередная партия гуманитарного груза общим объёмом примерно 250 тонн", — отмечается в заявлении.

В ведомстве добавили, что груз включает в себя продукты питания и предметы первой необходимости для жителей Донбасса и Украины. Формирование груза проводилось в Белгородской, Ростовской областях и в Крыму.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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ТАСС / Красильников Станислав

Никита Осипов
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