Одна из дымовых труб ТЭЦ-2 частично обрушилась в Петропавловске

Момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске. Видео © "ВКонтакте" / Артур Назаров

Частичное обрушение одной из дымовых труб произошло на ТЭЦ-2 в городе Петропавловске, на севере Казахстана. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан". В пресс-службе "Севказэнерго" уже подтвердили произошедшее.

"На станции работают все службы ЧС, пожарные, скорая помощь. В настоящее время идёт перекличка по людям, выясняется, есть ли пострадавшие", — уточнила пресс-секретарь предприятия Лилия Шерина.

Сообщается, что сейчас идёт разбор завалов. По словам пресс-секретаря акимата Северо-Казахстанской области Тимура Абдрешева, причиной обрушения трубы мог стать сильный ветер. На данный момент также неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся его поиски.