Одна из дымовых труб ТЭЦ-2 частично обрушилась в Петропавловске
Сейчас идёт разбор завалов, на данный момент также неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся его поиски. Предварительно, инцидент произошёл из-за сильного ветра.
Момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске. Видео © "ВКонтакте" / Артур Назаров
Частичное обрушение одной из дымовых труб произошло на ТЭЦ-2 в городе Петропавловске, на севере Казахстана. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан". В пресс-службе "Севказэнерго" уже подтвердили произошедшее.
"На станции работают все службы ЧС, пожарные, скорая помощь. В настоящее время идёт перекличка по людям, выясняется, есть ли пострадавшие", — уточнила пресс-секретарь предприятия Лилия Шерина.
Сообщается, что сейчас идёт разбор завалов. По словам пресс-секретаря акимата Северо-Казахстанской области Тимура Абдрешева, причиной обрушения трубы мог стать сильный ветер. На данный момент также неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся его поиски.
Ранее Лайф сообщал, что два человека погибли при обрушении нежилого здания в Ярославле. Отмечается, что в ходе земляных работ обвалились перекрытия между подвалом и первым этажом площадью около 70 квадратных метров. Внутри находилось 14 рабочих.
"ВКонтакте" / Артур Назаров