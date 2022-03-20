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20 марта, 16:59

Одна из дымовых труб ТЭЦ-2 частично обрушилась в Петропавловске

Сейчас идёт разбор завалов, на данный момент также неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся его поиски. Предварительно, инцидент произошёл из-за сильного ветра.

Момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске. Видео © "ВКонтакте" / Артур Назаров

Частичное обрушение одной из дымовых труб произошло на ТЭЦ-2 в городе Петропавловске, на севере Казахстана. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан". В пресс-службе "Севказэнерго" уже подтвердили произошедшее.

"На станции работают все службы ЧС, пожарные, скорая помощь. В настоящее время идёт перекличка по людям, выясняется, есть ли пострадавшие", — уточнила пресс-секретарь предприятия Лилия Шерина.

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Сообщается, что сейчас идёт разбор завалов. По словам пресс-секретаря акимата Северо-Казахстанской области Тимура Абдрешева, причиной обрушения трубы мог стать сильный ветер. На данный момент также неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся его поиски.

Ранее Лайф сообщал, что два человека погибли при обрушении нежилого здания в Ярославле. Отмечается, что в ходе земляных работ обвалились перекрытия между подвалом и первым этажом площадью около 70 квадратных метров. Внутри находилось 14 рабочих.

Обложка ©

"ВКонтакте" / Артур Назаров

Наталья Исакова

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