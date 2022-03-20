Штаб обороны ДНР: За 20 марта из Мариуполя эвакуировано 216 человек

Отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи, который развёрнут силами МЧС республики.

Донецкая Народная Республика 20 марта эвакуировала из Мариуполя 216 человек, среди которых 41 ребёнок. Об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

"В течение дня 20 марта с 8:00 до 18:00 из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировано 216 человек, включая 41 ребёнка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи, который развёрнут силами МЧС ДНР.

Ранее Минобороны РФ заявило, что за прошлые сутки эвакуировано более 16 тыс. человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР. Среди них числится свыше трёх тысяч детей.