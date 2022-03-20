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Опубликовано 20 марта 2022, 16:46

Штаб обороны ДНР: За 20 марта из Мариуполя эвакуировано 216 человек

Отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи, который развёрнут силами МЧС республики.

Донецкая Народная Республика 20 марта эвакуировала из Мариуполя 216 человек, среди которых 41 ребёнок. Об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

"В течение дня 20 марта с 8:00 до 18:00 из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировано 216 человек, включая 41 ребёнка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи, который развёрнут силами МЧС ДНР.

В Минобороны рассказали о героизме российских военных в ходе "Операции Z"
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Ранее Минобороны РФ заявило, что за прошлые сутки эвакуировано более 16 тыс. человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР. Среди них числится свыше трёх тысяч детей.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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ТАСС / Тришин Николай

Никита Осипов
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