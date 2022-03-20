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Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 16:42
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Украинские националисты после отхода оставили в посёлке Степное минные поля

По словам военнослужащих ДНР, занимающихся разминированием, работают украинские сапёры достаточно быстро и эффективно, а сами мины поставлены грамотно. Передвигаться в районе опасно.

Украинские националисты заминировали железнодорожный переезд в посёлке Степное в Волновахском районе Донецкой области противотанковыми минами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента с места событий.

По словам журналиста, передвигаться в районе переезда опасно, везде расположены мины. Среди них большое количество противотанковых ТМ-62.

"Здесь был заминирован полностью переезд от сгоревшего танка до разбитых машин. Плюс боковые дороги. Мины были положены достаточно плотно. Самое главное: после того, как мы их убирали, они умудрялись переставлять заново", — рассказал военный ДНР с позывным Президент, занимающийся разминированием.

Он уточнил, что работают украинские сапёры достаточно быстро и эффективно, а сами мины поставлены грамотно.

Эксперт Литовкин рассказал, чем грозит неумелая установка украинских якорных мин
Эксперт Литовкин рассказал, чем грозит неумелая установка украинских якорных мин

Ранее Лайф рассказывал, что, по словам МЧС ДНР, полное разминирование в Донбассе может занять десятки лет. Сапёры обследовали уже более 60 гектаров освобождённых территорий, на которых обнаружили около полутора тысяч взрывоопасных предметов.

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ТАСС / Терещенко Михаил

Григорий Воронцов
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