Украинские националисты после отхода оставили в посёлке Степное минные поля

По словам военнослужащих ДНР, занимающихся разминированием, работают украинские сапёры достаточно быстро и эффективно, а сами мины поставлены грамотно. Передвигаться в районе опасно.

Украинские националисты заминировали железнодорожный переезд в посёлке Степное в Волновахском районе Донецкой области противотанковыми минами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента с места событий.

По словам журналиста, передвигаться в районе переезда опасно, везде расположены мины. Среди них большое количество противотанковых ТМ-62.

"Здесь был заминирован полностью переезд от сгоревшего танка до разбитых машин. Плюс боковые дороги. Мины были положены достаточно плотно. Самое главное: после того, как мы их убирали, они умудрялись переставлять заново", — рассказал военный ДНР с позывным Президент, занимающийся разминированием.

Он уточнил, что работают украинские сапёры достаточно быстро и эффективно, а сами мины поставлены грамотно.