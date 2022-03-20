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20 марта, 16:32

СКА обыграл "Спартак" во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина

Ближайшие две встречи серии состоятся в столичном дворце "Мегаспорт" 22 и 24 марта.

Петербургский СКА переиграл московский клуб "Спартак" во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина со счётом 2:1.

Победу петербуржцам принесли шайбы Александра Волкова и Игоря Ожиганова. В составе красно-белых единственный гол забил Александр Хохлачёв. Армейцы сумели взять реванш за поражение со счётом 1:6 в первом матче.

"Авангард" и "Металлург" забили 12 шайб на двоих в матче плей-офф КХЛ

"Авангард" и "Металлург" забили 12 шайб на двоих в матче плей-офф КХЛ

Таким образом, СКА сравнял счёт в серии. Ближайшие две игры состоятся в Москве во дворце "Мегаспорт" 22 и 24 марта.

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ХК СКА

Шамиль Гаджиев

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