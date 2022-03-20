СКА обыграл "Спартак" во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина

Петербургский СКА переиграл московский клуб "Спартак" во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина со счётом 2:1.

Победу петербуржцам принесли шайбы Александра Волкова и Игоря Ожиганова. В составе красно-белых единственный гол забил Александр Хохлачёв. Армейцы сумели взять реванш за поражение со счётом 1:6 в первом матче.