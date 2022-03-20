Глава Пентагона Остин: Применение РФ ракет "Кинжал" на Украине не меняет ситуацию
Ранее были опубликованы кадры уничтожения подземного склада ракет ВСУ с помощью этого комплекса. Бортовые средства объективного контроля зафиксировали точное попадание снаряда в украинский ангар.
Применение Россией на Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал" не является фактором, кардинально меняющим ситуацию. Об этом в эфире телеканала CBS заявил министр обороны США Ллойд Остин.
"Я не думаю, что это само по себе кардинально изменит ситуацию", — отметил Остин, выразив непонимание, зачем Россия использует эти вооружения.
Ранее Лайф писал, что опубликованы кадры уничтожения подземного склада ракет ВСУ с помощью комплекса "Кинжал". Бортовые средства объективного контроля зафиксировали точное попадание снаряда в украинский ангар.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. Гражданскому населению ничего не угрожает.
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