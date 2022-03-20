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20 марта, 16:32
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Глава Пентагона Остин: Применение РФ ракет "Кинжал" на Украине не меняет ситуацию

Ранее были опубликованы кадры уничтожения подземного склада ракет ВСУ с помощью этого комплекса. Бортовые средства объективного контроля зафиксировали точное попадание снаряда в украинский ангар.

Применение Россией на Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал" не является фактором, кардинально меняющим ситуацию. Об этом в эфире телеканала CBS заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Я не думаю, что это само по себе кардинально изменит ситуацию", — отметил Остин, выразив непонимание, зачем Россия использует эти вооружения.

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МО РФ: Крылатыми ракетами "Калибр" уничтожены цеха по ремонту украинской бронетехники

Ранее Лайф писал, что опубликованы кадры уничтожения подземного склада ракет ВСУ с помощью комплекса "Кинжал". Бортовые средства объективного контроля зафиксировали точное попадание снаряда в украинский ангар.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. Гражданскому населению ничего не угрожает.

Обложка ©

Getty Images / Paulius Peleckis

Никита Осипов

Комментарий

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Vito Zalityвчера в 19:40

Это для тебя , Остин... чтоб знал и боялся. )

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