Глава Пентагона Остин: Применение РФ ракет "Кинжал" на Украине не меняет ситуацию

Применение Россией на Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал" не является фактором, кардинально меняющим ситуацию. Об этом в эфире телеканала CBS заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Я не думаю, что это само по себе кардинально изменит ситуацию", — отметил Остин, выразив непонимание, зачем Россия использует эти вооружения.

Ранее Лайф писал, что опубликованы кадры уничтожения подземного склада ракет ВСУ с помощью комплекса "Кинжал". Бортовые средства объективного контроля зафиксировали точное попадание снаряда в украинский ангар.