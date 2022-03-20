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20 марта, 16:26
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Неизвестные "заминировали" Останкинскую телебашню в Москве

На место для проверки выехали специалисты. Отмечается, что на данный момент эвакуация людей из башни не проводится, работа ведётся в штатном режиме.

В Москве неизвестный сообщил о минировании Останкинской телевизионной башни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" Останкинской башни. Для проверки выехали специалисты", — уточнил источник агентства.

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На данный момент эвакуация из башни не проводится, работа ведётся в штатном режиме.

В последнее время ложные минирования происходят во многих российских регионах: сообщения с угрозами поступают в здания госорганов, аэропорты и учебные заведения. Так, например, 5 марта в Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали учеников 70 школ.

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Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Наталья Исакова

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