Неизвестные "заминировали" Останкинскую телебашню в Москве

В Москве неизвестный сообщил о минировании Останкинской телевизионной башни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" Останкинской башни. Для проверки выехали специалисты", — уточнил источник агентства.

На данный момент эвакуация из башни не проводится, работа ведётся в штатном режиме.