Неизвестные "заминировали" Останкинскую телебашню в Москве
На место для проверки выехали специалисты. Отмечается, что на данный момент эвакуация людей из башни не проводится, работа ведётся в штатном режиме.
В Москве неизвестный сообщил о минировании Останкинской телевизионной башни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
"Поступило анонимное сообщение о "минировании" Останкинской башни. Для проверки выехали специалисты", — уточнил источник агентства.
На данный момент эвакуация из башни не проводится, работа ведётся в штатном режиме.
В последнее время ложные минирования происходят во многих российских регионах: сообщения с угрозами поступают в здания госорганов, аэропорты и учебные заведения. Так, например, 5 марта в Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали учеников 70 школ.
Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов