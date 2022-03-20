В Новороссийске ураганный ветер сорвал крышу дома, опрокинул "газель" и снёс остановку
Очевидцы делятся кадрами упавших деревьев, бушующего моря и прочими ужасными последствиями разгула стихии. В городе до конца дня объявлено штормовое предупреждение.
Сильнейший шторм пришёл на Черноморское побережье Краснодарского края и, судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время уходить никуда не собирается. Например, минувшим вечером в селе Большие Хутора ветер сорвал крышу частного дома. Об инциденте сообщил начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
"Сильным порывом ветра с частного дома снесло часть крыши, которая упала на придомовой участок, при этом задев автомобиль", — написал он в своём телеграм-канале, опубликовав несколько кадров с места происшествия.
На снимках видно, что ветер сорвал большой кусок металлической кровли, который упал на припаркованную малолитражку. Спасателям пришлось использовать домкрат, чтобы эвакуировать автомобиль. При этом сегодня днём ураган обрушился и на город. Пользователи соцсетей поделились кадрами перевернувшейся "газели", упавших деревьев, бушующего моря и даже улетевшими остановками общественного транспорта.
Ветер перевернул "газель" и снёс остановку в Новороссийске. Видео © "ВКонтакте" / Новороссийск LIFE
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о приближении нестандартной для России погоды. Так, например, в умеренных и южных широтах температура будет ниже нормы, а в северных регионах — выше. От западной до восточной границы будет сказываться влияние мощного антициклона.
"ВКонтакте" / Новороссийск LIFE