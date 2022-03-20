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20 марта, 16:21

В Новороссийске ураганный ветер сорвал крышу дома, опрокинул "газель" и снёс остановку

Очевидцы делятся кадрами упавших деревьев, бушующего моря и прочими ужасными последствиями разгула стихии. В городе до конца дня объявлено штормовое предупреждение.

Сильнейший шторм пришёл на Черноморское побережье Краснодарского края и, судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время уходить никуда не собирается. Например, минувшим вечером в селе Большие Хутора ветер сорвал крышу частного дома. Об инциденте сообщил начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

"Сильным порывом ветра с частного дома снесло часть крыши, которая упала на придомовой участок, при этом задев автомобиль", — написал он в своём телеграм-канале, опубликовав несколько кадров с места происшествия.

  • Ветер снёс крышу дома в селе Большие Хутора. Фото © Telegram / Алексей Одеров
    Ветер снёс крышу дома в селе Большие Хутора. Фото © Telegram / Алексей Одеров
  • Ветер снёс крышу дома в селе Большие Хутора. Фото © Telegram / Алексей Одеров
    Ветер снёс крышу дома в селе Большие Хутора. Фото © Telegram / Алексей Одеров
  • Ветер снёс крышу дома в селе Большие Хутора. Фото © Telegram / Алексей Одеров
    Ветер снёс крышу дома в селе Большие Хутора. Фото © Telegram / Алексей Одеров

Ветер снёс крышу дома в селе Большие Хутора. Фото © Telegram / Алексей Одеров

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Штормовое предупреждение объявили в Новороссийске из-за ураганного ветра

Штормовое предупреждение объявили в Новороссийске из-за ураганного ветра

На снимках видно, что ветер сорвал большой кусок металлической кровли, который упал на припаркованную малолитражку. Спасателям пришлось использовать домкрат, чтобы эвакуировать автомобиль. При этом сегодня днём ураган обрушился и на город. Пользователи соцсетей поделились кадрами перевернувшейся "газели", упавших деревьев, бушующего моря и даже улетевшими остановками общественного транспорта.

Ветер перевернул "газель" и снёс остановку в Новороссийске. Видео © "ВКонтакте" / Новороссийск LIFE

  • Обстановка в Новороссийске 20 марта. Фото © "ВКонтакте" / Елена Ермакова
    Обстановка в Новороссийске 20 марта. Фото © "ВКонтакте" / Елена Ермакова
  • Обстановка в Новороссийске 20 марта. Фото © "ВКонтакте" / Новороссийск LIFE
    Обстановка в Новороссийске 20 марта. Фото © "ВКонтакте" / Новороссийск LIFE
  • Обстановка в Новороссийске 20 марта. Фото © "ВКонтакте" / Новороссийск LIFE
    Обстановка в Новороссийске 20 марта. Фото © "ВКонтакте" / Новороссийск LIFE
  • Обстановка в Новороссийске 20 марта. Фото © "ВКонтакте" / Новороссийск LIFE
    Обстановка в Новороссийске 20 марта. Фото © "ВКонтакте" / Новороссийск LIFE
  • Обстановка в Новороссийске 20 марта. Фото © "ВКонтакте" / Елена Ермакова
    Обстановка в Новороссийске 20 марта. Фото © "ВКонтакте" / Елена Ермакова
  • Обстановка в Новороссийске 20 марта. Фото © "ВКонтакте" / Новороссийск LIFE
    Обстановка в Новороссийске 20 марта. Фото © "ВКонтакте" / Новороссийск LIFE

Обстановка в Новороссийске 20 марта. Фото © "ВКонтакте" / Елена Ермакова

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о приближении нестандартной для России погоды. Так, например, в умеренных и южных широтах температура будет ниже нормы, а в северных регионах — выше. От западной до восточной границы будет сказываться влияние мощного антициклона.


Обложка ©

"ВКонтакте" / Новороссийск LIFE

Наталья Исакова

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