СК РФ возбудил два дела по фактам массированных обстрелов в Донбассе

В ведомстве уточнили, что действия ВСУ и украинских националистов в отношении мирного населения ДНР и ЛНР являются серьёзным нарушением норм международного права.

Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела по фактам обстрела украинскими националистами Донбасса, в ходе которых погибло и пострадало гражданское население. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В связи с преступными действиями украинских силовиков в Донбассе Следственным комитетом возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 и 20 марта ВСУ и другие украинские формирования совершили массированные прицельные артиллерийские и миномётные обстрелы из тяжёлых видов вооружения городов Первомайска, Стаханова и Ирмино Луганской Народной Республики, повредив гражданские производственные помещения и жилые дома.

Также украинская сторона обстреляла города Донецк, Горловка, Макеевка, Докучаевск, Ясиноватая, Мариуполь и Еленовка, а также посёлок Новотроицкое в ДНР, в результате чего погиб один мирный житель, ещё 12 пострадали. Также в регионе были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе здания детских садов.

"Действия ВСУ и украинских националистов в отношении мирного населения ДНР и ЛНР являются серьёзным нарушением норм международного права. СК России и впредь будет устанавливать все факты преступного поведения украинских военных с целью дальнейшего привлечения их к ответственности", — заключили в СК РФ.