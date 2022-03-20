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Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 16:09

СК РФ возбудил два дела по фактам массированных обстрелов в Донбассе

В ведомстве уточнили, что действия ВСУ и украинских националистов в отношении мирного населения ДНР и ЛНР являются серьёзным нарушением норм международного права.

Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела по фактам обстрела украинскими националистами Донбасса, в ходе которых погибло и пострадало гражданское население. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В связи с преступными действиями украинских силовиков в Донбассе Следственным комитетом возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 и 20 марта ВСУ и другие украинские формирования совершили массированные прицельные артиллерийские и миномётные обстрелы из тяжёлых видов вооружения городов Первомайска, Стаханова и Ирмино Луганской Народной Республики, повредив гражданские производственные помещения и жилые дома.

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Также украинская сторона обстреляла города Донецк, Горловка, Макеевка, Докучаевск, Ясиноватая, Мариуполь и Еленовка, а также посёлок Новотроицкое в ДНР, в результате чего погиб один мирный житель, ещё 12 пострадали. Также в регионе были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе здания детских садов.

"Действия ВСУ и украинских националистов в отношении мирного населения ДНР и ЛНР являются серьёзным нарушением норм международного права. СК России и впредь будет устанавливать все факты преступного поведения украинских военных с целью дальнейшего привлечения их к ответственности", — заключили в СК РФ.

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Ранее Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела школы в ЛНР и минирования химзавода в Сумах. По данным СК, во время эвакуации людей из школы № 2 в городе Рубежное ВСУ открыли по зданию огонь из тяжёлой артиллерии. Мирное население переждало бомбёжку в подвале, никто не пострадал.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Григорий Воронцов
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