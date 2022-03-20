Замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий погиб в боях под Мариуполем
Капитан первого ранга Андрей Палий. Фото © Telegram / Екатерина Алтабаева
В 1992 году он окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, а спустя год отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить на Северный флот.
Заместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий погиб в боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов. Об этом сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"Севастополь понёс тяжёлую, невосполнимую потерю. В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Николаевич Палий", — написала она в своём телеграм-канале.
Алтабаева добавила, что Андрея Палия любили и уважали подчинённые, а сам он к каждому умел найти подход. Она уверена, что капитана в Севастополе навсегда запомнят как честного, справедливого, понимающего человека.
В 1992 году Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, а спустя год отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить на Северный флот. Он проходил службу на эсминце "Бесстрашный" и БПК "Очаков", а в 2008 году участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.
Напомним, 5 марта в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога (позывной Воха). Его подразделение прикрывало эвакуацию мирных жителей, по которым украинские военные открыли огонь. Путин присвоил Жоге звание Героя России посмертно. Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил его "Золотой Звездой" Героя ДНР.