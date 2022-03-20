Замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий погиб в боях под Мариуполем

В 1992 году он окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, а спустя год отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить на Северный флот.

Заместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий погиб в боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов. Об этом сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

"Севастополь понёс тяжёлую, невосполнимую потерю. В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Николаевич Палий", — написала она в своём телеграм-канале.

Алтабаева добавила, что Андрея Палия любили и уважали подчинённые, а сам он к каждому умел найти подход. Она уверена, что капитана в Севастополе навсегда запомнят как честного, справедливого, понимающего человека.