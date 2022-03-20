"Монако" с Головиным в составе разгромил ПСЖ в матче чемпионата Франции
Благодаря этой победе команда Филиппа Клемана поднялась на седьмое место в турнирной таблице.
Футбольный клуб "Монако" разгромил ПСЖ в матче 29-го тура чемпионата Франции со счётом 3:0.
В составе монегасков мячами отметились Кевин Фолланд и дважды — Виссам Бен Йеддер. Стоит отметить, что в стартовом составе "Монако" появился Александр Головин, который был заменён на 70-й минуте. Россиянин не отметился результативными действиями.
Благодаря этой победе "Монако" поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. ПСЖ остался в лидерах турнира.
asmonaco.com