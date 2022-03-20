"Монако" с Головиным в составе разгромил ПСЖ в матче чемпионата Франции

Благодаря этой победе команда Филиппа Клемана поднялась на седьмое место в турнирной таблице.

В составе монегасков мячами отметились Кевин Фолланд и дважды — Виссам Бен Йеддер. Стоит отметить, что в стартовом составе "Монако" появился Александр Головин, который был заменён на 70-й минуте. Россиянин не отметился результативными действиями.