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20 марта, 15:46

"Монако" с Головиным в составе разгромил ПСЖ в матче чемпионата Франции

Благодаря этой победе команда Филиппа Клемана поднялась на седьмое место в турнирной таблице.

Футбольный клуб "Монако" разгромил ПСЖ в матче 29-го тура чемпионата Франции со счётом 3:0.

В составе монегасков мячами отметились Кевин Фолланд и дважды — Виссам Бен Йеддер. Стоит отметить, что в стартовом составе "Монако" появился Александр Головин, который был заменён на 70-й минуте. Россиянин не отметился результативными действиями.

Российский владелец "Монако" намерен сменить менеджмент и тренера клуба

Российский владелец "Монако" намерен сменить менеджмент и тренера клуба

Благодаря этой победе "Монако" поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. ПСЖ остался в лидерах турнира.

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asmonaco.com

Шамиль Гаджиев

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