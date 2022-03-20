В результате стрельбы в американском штате Техас один человек погиб и десять пострадали

Один человек погиб и десять пострадали в результате стрельбы на вечеринке в американском городе Даллас в штате Техас в субботу. Об этом сообщил местный телеканал WFAA.

Отмечается, что инцидент произошёл во время вечеринки. Около полуночи несколько человек вышли на улицу, после чего по ним был открыт огонь из машины. Известно, что часть пострадавших была доставлена в больницу. Полиция занимается расследованием произошедшего.