В результате стрельбы в американском штате Техас один человек погиб и десять пострадали
Инцидент произошёл во время вечеринки. Около полуночи несколько участников мероприятия вышли на улицу, после чего по ним был открыт огонь из машины.
Один человек погиб и десять пострадали в результате стрельбы на вечеринке в американском городе Даллас в штате Техас в субботу. Об этом сообщил местный телеканал WFAA.
Отмечается, что инцидент произошёл во время вечеринки. Около полуночи несколько человек вышли на улицу, после чего по ним был открыт огонь из машины. Известно, что часть пострадавших была доставлена в больницу. Полиция занимается расследованием произошедшего.
Ранее Лайф писал, что в Техасе в ДТП по вине 13-летнего водителя погибло девять человек. Шестеро членов университетских команд по гольфу и их тренер, а также водитель и несовершеннолетний пассажир пикапа скончались.
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