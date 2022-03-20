Кадыров планирует въехать в Киев на трофейной генеральской бронемашине

Кроме того, чеченский лидер собирается национализировать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных.

Кадыров похвастался своими планами после поездки на трофейной генеральской бронемашине. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что прокатился на трофейной генеральской бронемашине, которую конфисковали на Украине у командиров националистов. Своими впечатлениями глава Чечни поделился с подписчиками в телеграм-канале.

"Бронеавтомобиль совершенно новый и совсем не эксплуатировался. Видимо, бандеровский генерал предпочитал отсиживаться в подземном бункере и не позволял подчинённым использовать машину по назначению. Я решил исправить эту вопиющую несправедливость и переоборудовать броневик под себя!" — заявил он.

Кроме того, Кадыров сообщил, что планирует "совсем скоро въехать на автомобиле в Киев", чеченский лидер также собирается национализировать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных.