Зеленский: Украина не согласится на уступки по суверенитету и территориальной целостности

Лидер Незалежной подчеркнул, что украинская сторона также не примет каких-либо ультиматумов со стороны РФ. По его словам, окончательным способом решения сложившегося кризиса является диалог.

Киев не будет идти на компромисс по вопросам территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN, отвечая на вопрос о возможных уступках на переговорах с Россией.

"Нам надо найти такую модель, при которой Украина не потеряет свой суверенитет и территориальную целостность. На это мы согласиться не можем. Но нам нужно найти такую модель понимания, чтобы предотвратить новые войны между территориями, которые мы контролируем, и временно оккупированными территориями", — отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона не примет каких-либо ультиматумов со стороны РФ. По его словам, окончательным способом решения сложившегося кризиса является диалог. При этом глава Незалежной добавил, что его стране необходимы гарантии безопасности, источником которых мог бы стать "ряд лидеров стран мира".