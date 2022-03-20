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20 марта, 15:29

Weatherford временно приостановила поставки и инвестиции в Россию

Однако в компании уточнили, что продолжат выполнять существующие обязательства по имеющимся договорам в рамках применимых международных законов и санкций.

Одна из крупнейших нефтесервисных компаний, Weatherford International, заявила о приостановке поставок и новых инвестиций в Россию из-за санкций. Об этом сообщает Cision PR Newswire.

"После введения санкций 24 февраля 2022 года мы заблокировали поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции и внедрение новых технологий в России", — говорится в пресс-релизе.

При этом сообщается, что у Weatherford International нет активных совместных предприятий или партнёрств в РФ. В компании уточнили, что продолжат выполнять существующие обязательства по имеющимся договорам в рамках применимых международных законов и санкций.

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Лайф напоминает, в связи с проведением "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции в отношении РФ. Западные компании стали прекращать работу в России. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co, датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.

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Shutterstock

Григорий Воронцов

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