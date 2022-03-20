Weatherford временно приостановила поставки и инвестиции в Россию

Одна из крупнейших нефтесервисных компаний, Weatherford International, заявила о приостановке поставок и новых инвестиций в Россию из-за санкций. Об этом сообщает Cision PR Newswire.

"После введения санкций 24 февраля 2022 года мы заблокировали поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции и внедрение новых технологий в России", — говорится в пресс-релизе.