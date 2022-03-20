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20 марта, 15:26

"Крылья Советов" в добавленное время вырвали победу в матче с "Сочи"

При этом во втором тайме южане остались в меньшинстве после удаления Терехова.

Самарские "Крылья Советов" в выездном матче 22-го тура РПЛ обыграли футбольный клуб "Сочи" со счётом 3:2.

Счёт открыли самарцы в конце первого тайма, отличился Глушенков. Во втором тайме сочинцы остались вдесятером после удаления Сергея Терехова. "Крылья" смогли этим воспользоваться и Горшков забил второй мяч. Однако буквально за три минуты футболисты "Сочи" перевернули игру и сравняли счёт. Сначала Мелкадзе, а затем Макарчук поразили ворота самарцев. Уже в добавленное время победу самарцам принёс гол Зиньковского.

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В итоге "Сочи" закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице с 38 очками, тогда как "Крылья Советов" имеют в активе 32 балла и занимают седьмое место.

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ФК "Крылья Советов"

Шамиль Гаджиев

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