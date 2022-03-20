"Крылья Советов" в добавленное время вырвали победу в матче с "Сочи"

Счёт открыли самарцы в конце первого тайма, отличился Глушенков. Во втором тайме сочинцы остались вдесятером после удаления Сергея Терехова. "Крылья" смогли этим воспользоваться и Горшков забил второй мяч. Однако буквально за три минуты футболисты "Сочи" перевернули игру и сравняли счёт. Сначала Мелкадзе, а затем Макарчук поразили ворота самарцев. Уже в добавленное время победу самарцам принёс гол Зиньковского.