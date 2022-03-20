"Крылья Советов" в добавленное время вырвали победу в матче с "Сочи"
При этом во втором тайме южане остались в меньшинстве после удаления Терехова.
Самарские "Крылья Советов" в выездном матче 22-го тура РПЛ обыграли футбольный клуб "Сочи" со счётом 3:2.
Счёт открыли самарцы в конце первого тайма, отличился Глушенков. Во втором тайме сочинцы остались вдесятером после удаления Сергея Терехова. "Крылья" смогли этим воспользоваться и Горшков забил второй мяч. Однако буквально за три минуты футболисты "Сочи" перевернули игру и сравняли счёт. Сначала Мелкадзе, а затем Макарчук поразили ворота самарцев. Уже в добавленное время победу самарцам принёс гол Зиньковского.
В итоге "Сочи" закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице с 38 очками, тогда как "Крылья Советов" имеют в активе 32 балла и занимают седьмое место.
ФК "Крылья Советов"