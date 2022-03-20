Сирийские силовики заблокировали проезд колонны армии США в Эль-Хасаке
Согласно заявлениям официальных представителей сирийской армии, американцы взяли под контроль крупнейшие месторождения в стране, откуда они незаконно вывозят нефть и газ на свои базы в Ираке.
Сирийские военные заблокировали проезд колонны американской армии в провинции Эль-Хасака. Как сообщает SANA, инцидент произошёл 20 марта на блокпосту вблизи населённых пунктов Кафр Сагир и Кубур Аль-Гараджина.
"Военные преградили проезд шести военных машин американских оккупантов, которые пытались проехать через селения, вынудив их развернуться", — говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, американские военные продолжают "незаконно находиться в республике под предлогом борьбы с террористами". Согласно заявлениям официальных представителей сирийской армии, США взяли под контроль крупнейшие месторождения в стране, откуда американцы незаконно вывозят нефть и газ на свои базы в Ираке.
Ранее президент Сирии Башар Асад назвал политику Запада по дискриминации России беспрецедентной в мировой истории. Как отметил лидер республики, западные страны доказали, что международное право ничего не стоит, и перечеркнули все принципы мировых соглашений, превратив мир в дикий лес.