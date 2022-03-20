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20 марта, 15:18

ТАСС: Причиной обрушения здания в Ярославле могло стать нарушение техники безопасности

Также не исключено, что были повреждены несущие конструкции. Сообщается, что под завалами всё ещё могут находиться люди. Для их поисков задействован кинолог с собакой.

Обрушение нежилого здания в Ярославле, в результате которого погибли два человека, могло произойти по причине нарушения техники безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"К обрушению могло привести нарушение техники безопасности рабочими, проводившими ремонт. Также не исключено, что были повреждены несущие конструкции", — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что под завалами всё ещё могут находиться люди. Для их поисков задействован кинолог с собакой.

Два человека погибли при обрушении нежилого здания в Ярославле

Два человека погибли при обрушении нежилого здания в Ярославле

Ранее Лайф рассказал, что в Геленджике обрушилась стена шестиэтажного здания отеля, есть жертвы. По предварительным данным, трагедия произошла в ходе ремонтных работ. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы и врачи скорой.

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Пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области

Григорий Воронцов

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