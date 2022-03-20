ТАСС: Причиной обрушения здания в Ярославле могло стать нарушение техники безопасности

Обрушение нежилого здания в Ярославле, в результате которого погибли два человека, могло произойти по причине нарушения техники безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"К обрушению могло привести нарушение техники безопасности рабочими, проводившими ремонт. Также не исключено, что были повреждены несущие конструкции", — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что под завалами всё ещё могут находиться люди. Для их поисков задействован кинолог с собакой.