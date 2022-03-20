ТАСС: Причиной обрушения здания в Ярославле могло стать нарушение техники безопасности
Также не исключено, что были повреждены несущие конструкции. Сообщается, что под завалами всё ещё могут находиться люди. Для их поисков задействован кинолог с собакой.
Обрушение нежилого здания в Ярославле, в результате которого погибли два человека, могло произойти по причине нарушения техники безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"К обрушению могло привести нарушение техники безопасности рабочими, проводившими ремонт. Также не исключено, что были повреждены несущие конструкции", — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что под завалами всё ещё могут находиться люди. Для их поисков задействован кинолог с собакой.
Ранее Лайф рассказал, что в Геленджике обрушилась стена шестиэтажного здания отеля, есть жертвы. По предварительным данным, трагедия произошла в ходе ремонтных работ. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы и врачи скорой.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области