В ЛНР сообщили, что обнаружили тайник с оружием и боеприпасами вблизи Беловодска

В Луганской Народной Республике в районе посёлка Беловодска правоохранители обнаружили крупный тайник с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывными устройствами. Об этом сегодня сообщила Генеральная прокуратура ЛНР в своём телеграм-канале.

"В результате изъяты три автомата Калашникова, 72 патрона калибра 5,45 миллиметра, 20 патронов калибра 7,62 миллиметра, 16 гранат Ф-1, 20 гранат РГД, пять выстрелов к ручному противотанковому гранатомёту (РПГ), 40 запалов ручной гранаты и пять пороховых зарядов к РПГ", — говорится в сообщении ведомства.











Отмечается, что тайник обнаружили сотрудники прокуратуры Беловодского района совместно с сотрудниками Беловодского РОВД МВД ЛНР у телевизионной вышки в лесополосе вблизи районного центра. По факту изъятого огнестрельного оружия и боеприпасов проводится проверка.