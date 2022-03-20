В ЛНР сообщили, что обнаружили тайник с оружием и боеприпасами вблизи Беловодска
В результате изъяты три АК-47, 72 патроны калибра 5,45 мм, 20 патронов калибра 7,62 мм, 16 гранат Ф-1, 20 гранат РГД, 5 выстрелов к РПГ, 40 запалов ручной гранаты и пять пороховых зарядов к РПГ.
В Луганской Народной Республике в районе посёлка Беловодска правоохранители обнаружили крупный тайник с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывными устройствами. Об этом сегодня сообщила Генеральная прокуратура ЛНР в своём телеграм-канале.
"В результате изъяты три автомата Калашникова, 72 патрона калибра 5,45 миллиметра, 20 патронов калибра 7,62 миллиметра, 16 гранат Ф-1, 20 гранат РГД, пять выстрелов к ручному противотанковому гранатомёту (РПГ), 40 запалов ручной гранаты и пять пороховых зарядов к РПГ", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что тайник обнаружили сотрудники прокуратуры Беловодского района совместно с сотрудниками Беловодского РОВД МВД ЛНР у телевизионной вышки в лесополосе вблизи районного центра. По факту изъятого огнестрельного оружия и боеприпасов проводится проверка.
Ранее Лайф сообщал, что МЧС РФ доставило 250 тонн гуманитарной помощи на Украину и в Донбасс. Груз включает в себя продукты питания и предметы первой необходимости. Его формирование проводилось в Белгородской, Ростовской областях и в Крыму.
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