Какое оружие украинской армии Россия уничтожила в ходе "Операции Z" Оглавление Эффективность операции на Украине против артиллерии Какую технику Украины уничтожила российская авиация Авиация Украины уничтожена Реактивная система залпового огня "Смерч" Сколько танков было у Украины и сколько осталось ЗРК "Бук", ЗРК "Оса", ЗРК "С-300" Турецкие беспилотники "Байрактар" Флот Украины уничтожен "Джавелины" не помогли Эксперты по безопасности прогнозируют, что из-за нанесённого ущерба Украина больше не сможет использовать собственные вооружённые силы. 33401 33401 ТАСС / Терещенко Михаил

Вечером 16 марта Российская армия нанесла высокоточный удар по хранилищу боеприпасов в населённом пункте Сарны Ровенской области. В Минобороны сообщили, что ударом уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами ВСУ, включая ракеты для тактического комплекса "Точка-У", который украинские военные активно применяли в Донбассе. Разрушенные хранилища с комплексами "Точка-У" не единственное, чего лишилась украинская армия.

Военные специалисты из США отмечают , что равных "Операции Z" по профессионализму в мире ещё не было. Подход Российской армии уникален тем, что при эффективном уничтожении военной инфраструктуры противника Вооружённые силы России не наносят ударов по гражданским объектам.

Эффективность операции на Украине против артиллерии

В ходе спецоперации используется высокоточное оружие. Удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины. Большую роль играют самолёты и вертолёты ВКС РФ, с первых дней взявшие под контроль воздушное пространство над Украиной.

Боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор". Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Российские боевые лётчики работают при любой погоде и эффективно выполняют поставленные задачи в любое время суток. 15 марта Минобороны РФ опубликовало видео , где видно, как вертолёт Ка-52 наносит удары из 30-миллиметровой авиационной пушки, уничтожая военный грузовик и 122-миллиметровую гаубицу "Акация". Благодаря работе российской авиации удалось решить сразу две основные проблемы: подавить активность украинской артиллерии и лишить ВСУ возможности подвозить боеприпасы и новые орудия взамен уничтоженных. Все подходы к позициям украинских военных контролируются с воздуха.

Какую технику Украины уничтожила российская авиация

По информации Минобороны от 17 марта, с начала проведения специальной военной операции Российской армией выведено из строя 111 украинских самолётов, 68 вертолётов и 160 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 159 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 1353 танка и других боевых бронированных машин. Также сообщается, что армия Украины лишилась 493 орудий полевой артиллерии. В ходе спецоперации выведено из строя 1096 единиц специальной военной автомобильной техники. Это как советское наследие в виде КРАЗов, УАЗов, грузовиков ГАЗ-66, ЗиЛ-131, Урал-4320, так и "подаренные" Америкой броневики HMMWV. Последние оказались особенно бесполезны для украинских военных, однако в рамках нового пакета военной помощи США планируют передать ВСУ не менее 70 таких машин.

Авиация Украины уничтожена

28 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной. Значительная часть украинской авиации, в состав которой входили истребители Су-27 и МиГ-29, была уничтожена ещё на земле вместе с аэродромами базирования. Практически полностью перестали существовать 299-я и 831-я бригады тактической авиации из Кульбакино и Миргорода. Состояние остатков воздушного флота военные аналитики, специализирующиеся на боевой авиации, описывают как "теоретическое отсутствие боеспособности".

Реактивная система залпового огня "Смерч"

Войска Украины использовали это оружие, в частности, при обстреле Волновахи, о чём свидетельствуют найденные там части от ракет системы. Результат — повреждение 70% зданий, включая детсады, магазины и рынок. И снова жертвы среди мирного населения. На сегодняшний день силами Российской армии уничтожены 133 реактивные системы залпового огня, из которых с одобрения Киева могли бить по мирным гражданам националисты. В ходе спецоперации уничтожено также 129 реактивных систем залпового огня (РСЗО), использовавшихся ВСУ.

Сколько танков было у Украины и сколько осталось

Танк Т-84 "Оплот" ВСУ. Фото © ТАСС / Маркив Михаил

К началу "Операции Z" украинская армия использовала несколько типов танков: Т-64 в виде модификаций Т-64Б, Т-64БВ и Т-64БМ "Булат", из них только "Булат" — украинская модификация 2005 года, остальное — советское, подвергавшееся периодической модернизации. С 24 февраля российские военные вывели из строя 1379 танков и других бронированных машин. Высокоточные удары российского оружия также разрушили несколько танковых заводов, поэтому ремонт и даже плановое, лёгкое обслуживание техники оказались невозможными. 27 февраля был выведен из строя Харьковский бронетанковый завод, 5 марта удар был нанесён по Житомирскому бронетанковому заводу. Ещё через день высокоточным оружием был выведен из строя Харьковский завод транспортного машиностроения — на нём модернизировалась старая техника. Неясной остаётся судьба и танков БМ "Оплот", которые украинские власти долгие годы называли "более современными, чем Т-90". Всего для ВСУ было построено три такие машины.

ЗРК "Бук", ЗРК "Оса", ЗРК "С-300"

Силы ПВО Украины оказались слабым звеном, несмотря на неоднократные заявления украинских аналитиков о том, что у них сильнейшая в Европе противовоздушная оборона. 26 февраля, на третий день "Операции Z", зенитный 302-й ракетный полк ПВО Украины, расположенный в Харьковской области, сдался российским военным.

На вооружении Киева стояли, в частности, ЗРК "Бук", ЗРК "Оса", ЗРК "С-300". Подавляющее большинство этих комплексов уничтожены или выведены из строя без возможности восстановления. Всего, по заявлению Минобороны, с начала проведения спецоперации было уничтожено 170 зенитных ракетных комплексов. Почти весь воздушный щит Украины оказался нейтрализован за несколько часов. Бедственное положение армии признал и президент Украины Владимир Зеленский, попросив для страны старые комплексы "С-300ПС", которые остались у Словакии.

Турецкие беспилотники "Байрактар"

Беспилотники из Турции стояли на вооружении ВСУ с весны 2021 года. По мнению специалистов в области беспилотной авиации, Киев надеялся использовать опыт Азербайджана во втором Карабахском конфликте, однако реальность оказалась другой: беспилотники были уничтожены как в воздухе, так и во время стоянки вместе с аэродромами базирования. На марше российские войска защищают комплексы ПВО, которые уничтожают не только беспилотники, но и самолёты и вертолёты штурмовой авиации Украины.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

17 марта в Минобороны России сообщили, что всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолёт Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактар ТБ-2".

Флот Украины уничтожен

Почти весь военный флот страны (точнее, его остатки) также был уничтожен Российской армией в ходе "Операции Z". Помимо небольших ракетных катеров был затоплен и флагман украинского флота — "Гетман Сагайдачный". Он закладывался как сторожевой корабль проекта 11351 "Нерей", однако в годы независимости его практически не модернизировали, что, по мнению военных аналитиков, "исключило его успешное боевое применение".

"Джавелины" не помогли

Противотанковые комплексы NLAW и Javelin, поставляемые Великобританией и США, не помогли украинской армии. Подавляющее большинство противотанковых ракет, по некоторым данным, было разграблено и поделено между силами территориальной обороны и нацбатами, а до передовых частей оружие так и не дошло. Нарушенная российской авиацией военная логистика ВСУ и отсутствие централизованного командования привели к тому, что значительная часть комплексов NLAW и Javelin, отгруженная в Донбасс, попала в руки российским военным, а также силам ДНР и ЛНР в полной комплектности: помимо готового к применению оружия удалось захватить большое количество запасных ракет.

Подбитая военная техника ВСУ в районе города Северодонецка. Фото © ТАСС / Спринчак Валентин Чего Украине будет не хватать сильнее всего? 0 флота авиации "джавелинов" танков

Авторы Сергей Андреев