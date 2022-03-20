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Какое оружие украинской армии Россия уничтожила в ходе "Операции Z"

Оглавление
Эффективность операции на Украине против артиллерии
Какую технику Украины уничтожила российская авиация
Авиация Украины уничтожена
Реактивная система залпового огня "Смерч"
Сколько танков было у Украины и сколько осталось
ЗРК "Бук", ЗРК "Оса", ЗРК "С-300"
Турецкие беспилотники "Байрактар"
Флот Украины уничтожен
"Джавелины" не помогли

Эксперты по безопасности прогнозируют, что из-за нанесённого ущерба Украина больше не сможет использовать собственные вооружённые силы.

Опубликовано 19 марта 2022, 21:40
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ТАСС / Терещенко Михаил

ТАСС / Терещенко Михаил

Вечером 16 марта Российская армия нанесла высокоточный удар по хранилищу боеприпасов в населённом пункте Сарны Ровенской области. В Минобороны сообщили, что ударом уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами ВСУ, включая ракеты для тактического комплекса "Точка-У", который украинские военные активно применяли в Донбассе. Разрушенные хранилища с комплексами "Точка-У" не единственное, чего лишилась украинская армия.

Военные специалисты из США отмечают, что равных "Операции Z" по профессионализму в мире ещё не было. Подход Российской армии уникален тем, что при эффективном уничтожении военной инфраструктуры противника Вооружённые силы России не наносят ударов по гражданским объектам.

6 особенностей "Операции Z", которые удивили американцев
6 особенностей "Операции Z", которые удивили американцев

Эффективность операции на Украине против артиллерии

В ходе спецоперации используется высокоточное оружие. Удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины. Большую роль играют самолёты и вертолёты ВКС РФ, с первых дней взявшие под контроль воздушное пространство над Украиной.

Боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор". Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор". Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Российские боевые лётчики работают при любой погоде и эффективно выполняют поставленные задачи в любое время суток. 15 марта Минобороны РФ опубликовало видео, где видно, как вертолёт Ка-52 наносит удары из 30-миллиметровой авиационной пушки, уничтожая военный грузовик и 122-миллиметровую гаубицу "Акация". Благодаря работе российской авиации удалось решить сразу две основные проблемы: подавить активность украинской артиллерии и лишить ВСУ возможности подвозить боеприпасы и новые орудия взамен уничтоженных. Все подходы к позициям украинских военных контролируются с воздуха.

Какую технику Украины уничтожила российская авиация

По информации Минобороны от 17 марта, с начала проведения специальной военной операции Российской армией выведено из строя 111 украинских самолётов, 68 вертолётов и 160 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 159 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 1353 танка и других боевых бронированных машин. Также сообщается, что армия Украины лишилась 493 орудий полевой артиллерии. В ходе спецоперации выведено из строя 1096 единиц специальной военной автомобильной техники. Это как советское наследие в виде КРАЗов, УАЗов, грузовиков ГАЗ-66, ЗиЛ-131, Урал-4320, так и "подаренные" Америкой броневики HMMWV. Последние оказались особенно бесполезны для украинских военных, однако в рамках нового пакета военной помощи США планируют передать ВСУ не менее 70 таких машин.

Авиация Украины уничтожена

28 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной. Значительная часть украинской авиации, в состав которой входили истребители Су-27 и МиГ-29, была уничтожена ещё на земле вместе с аэродромами базирования. Практически полностью перестали существовать 299-я и 831-я бригады тактической авиации из Кульбакино и Миргорода. Состояние остатков воздушного флота военные аналитики, специализирующиеся на боевой авиации, описывают как "теоретическое отсутствие боеспособности".

Реактивная система залпового огня "Смерч"

Войска Украины использовали это оружие, в частности, при обстреле Волновахи, о чём свидетельствуют найденные там части от ракет системы. Результат — повреждение 70% зданий, включая детсады, магазины и рынок. И снова жертвы среди мирного населения. На сегодняшний день силами Российской армии уничтожены 133 реактивные системы залпового огня, из которых с одобрения Киева могли бить по мирным гражданам националисты. В ходе спецоперации уничтожено также 129 реактивных систем залпового огня (РСЗО), использовавшихся ВСУ.

Сколько танков было у Украины и сколько осталось

Танк Т-84 "Оплот" ВСУ. Фото © ТАСС / Маркив Михаил

Танк Т-84 "Оплот" ВСУ. Фото © ТАСС / Маркив Михаил

К началу "Операции Z" украинская армия использовала несколько типов танков: Т-64 в виде модификаций Т-64Б, Т-64БВ и Т-64БМ "Булат", из них только "Булат" — украинская модификация 2005 года, остальное — советское, подвергавшееся периодической модернизации. С 24 февраля российские военные вывели из строя 1379 танков и других бронированных машин. Высокоточные удары российского оружия также разрушили несколько танковых заводов, поэтому ремонт и даже плановое, лёгкое обслуживание техники оказались невозможными. 27 февраля был выведен из строя Харьковский бронетанковый завод, 5 марта удар был нанесён по Житомирскому бронетанковому заводу. Ещё через день высокоточным оружием был выведен из строя Харьковский завод транспортного машиностроения — на нём модернизировалась старая техника. Неясной остаётся судьба и танков БМ "Оплот", которые украинские власти долгие годы называли "более современными, чем Т-90". Всего для ВСУ было построено три такие машины.

Бомбардировочная авиация ВКС РФ уничтожила три украинских ЗРК "Бук-М1"
Бомбардировочная авиация ВКС РФ уничтожила три украинских ЗРК "Бук-М1"

ЗРК "Бук", ЗРК "Оса", ЗРК "С-300"

Силы ПВО Украины оказались слабым звеном, несмотря на неоднократные заявления украинских аналитиков о том, что у них сильнейшая в Европе противовоздушная оборона. 26 февраля, на третий день "Операции Z", зенитный 302-й ракетный полк ПВО Украины, расположенный в Харьковской области, сдался российским военным.

На вооружении Киева стояли, в частности, ЗРК "Бук", ЗРК "Оса", ЗРК "С-300". Подавляющее большинство этих комплексов уничтожены или выведены из строя без возможности восстановления. Всего, по заявлению Минобороны, с начала проведения спецоперации было уничтожено 170 зенитных ракетных комплексов. Почти весь воздушный щит Украины оказался нейтрализован за несколько часов. Бедственное положение армии признал и президент Украины Владимир Зеленский, попросив для страны старые комплексы "С-300ПС", которые остались у Словакии.

Турецкие беспилотники "Байрактар"

Беспилотники из Турции стояли на вооружении ВСУ с весны 2021 года. По мнению специалистов в области беспилотной авиации, Киев надеялся использовать опыт Азербайджана во втором Карабахском конфликте, однако реальность оказалась другой: беспилотники были уничтожены как в воздухе, так и во время стоянки вместе с аэродромами базирования. На марше российские войска защищают комплексы ПВО, которые уничтожают не только беспилотники, но и самолёты и вертолёты штурмовой авиации Украины.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

17 марта в Минобороны России сообщили, что всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолёт Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактар ТБ-2".

Флот Украины уничтожен

Почти весь военный флот страны (точнее, его остатки) также был уничтожен Российской армией в ходе "Операции Z". Помимо небольших ракетных катеров был затоплен и флагман украинского флота — "Гетман Сагайдачный". Он закладывался как сторожевой корабль проекта 11351 "Нерей", однако в годы независимости его практически не модернизировали, что, по мнению военных аналитиков, "исключило его успешное боевое применение".

"Джавелины" не помогли

Противотанковые комплексы NLAW и Javelin, поставляемые Великобританией и США, не помогли украинской армии. Подавляющее большинство противотанковых ракет, по некоторым данным, было разграблено и поделено между силами территориальной обороны и нацбатами, а до передовых частей оружие так и не дошло. Нарушенная российской авиацией военная логистика ВСУ и отсутствие централизованного командования привели к тому, что значительная часть комплексов NLAW и Javelin, отгруженная в Донбасс, попала в руки российским военным, а также силам ДНР и ЛНР в полной комплектности: помимо готового к применению оружия удалось захватить большое количество запасных ракет.

ВКС России нанесли ракетный удар по складу с "Точками-У" в Ровенской области
ВКС России нанесли ракетный удар по складу с "Точками-У" в Ровенской области
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Подбитая военная техника ВСУ в районе города Северодонецка. Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

Чего Украине будет не хватать сильнее всего?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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