Боец Нацгвардии Украины рассказал, как благодаря листовке спас свою жизнь
По его словам, агитлистовку он обнаружил на улице Северодонецка. Сложивший оружие военный рассчитывает в ближайшее время встретиться с семьёй.
Украинский нацгвардеец рассказал, как благодаря одной листовке смог спасти свою жизнь. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР
Боец Нацгвардии Украины Андрей Нишко заявил, что сложил оружие и сдался, когда узнал об этой возможности из найденной листовки. Об этом в своём телеграм-канале сообщает Народная милиция ЛНР.
Нишко подчеркнул, что листовка, которую он нашёл на улице Северодонецка, спасла ему жизнь и подарила шанс снова увидеться с семьёй.
"Мне было страшно, очень страшно. По факту нас бросили, отступили, нас подставили. Если вам страшно, вы хотите жить и попали в безвыходную ситуацию, то можете сложить оружие, у вас появится шанс увидеться с родными", — признался он, обращаясь к другим военным.
Ранее Лайф рассказывал, что российским военным, добровольно сложив оружие, сдался офицер Главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям, который рассказал о планах "Азова" совершить теракты в дипмиссиях западных стран во Львове. А задержанный российскими солдатами в Бердянске украинский диверсант рассказал, как готовили бойцов Сил специальных операций. По его словам, за курс переподготовки в ССО доплачивали деньги, а обучение курировали иностранные специалисты.
Telegram / Народная милиция ЛНР