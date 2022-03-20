ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 15:13
8890

Боец Нацгвардии Украины рассказал, как благодаря листовке спас свою жизнь

По его словам, агитлистовку он обнаружил на улице Северодонецка. Сложивший оружие военный рассчитывает в ближайшее время встретиться с семьёй.

Украинский нацгвардеец рассказал, как благодаря одной листовке смог спасти свою жизнь. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Боец Нацгвардии Украины Андрей Нишко заявил, что сложил оружие и сдался, когда узнал об этой возможности из найденной листовки. Об этом в своём телеграм-канале сообщает Народная милиция ЛНР.

Нишко подчеркнул, что листовка, которую он нашёл на улице Северодонецка, спасла ему жизнь и подарила шанс снова увидеться с семьёй.

"Мне было страшно, очень страшно. По факту нас бросили, отступили, нас подставили. Если вам страшно, вы хотите жить и попали в безвыходную ситуацию, то можете сложить оружие, у вас появится шанс увидеться с родными", — признался он, обращаясь к другим военным.

ДНР: На сторону республики перешли 265 бойцов ВСУ с начала спецоперации
ДНР: На сторону республики перешли 265 бойцов ВСУ с начала спецоперации

Ранее Лайф рассказывал, что российским военным, добровольно сложив оружие, сдался офицер Главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям, который рассказал о планах "Азова" совершить теракты в дипмиссиях западных стран во Львове. А задержанный российскими солдатами в Бердянске украинский диверсант рассказал, как готовили бойцов Сил специальных операций. По его словам, за курс переподготовки в ССО доплачивали деньги, а обучение курировали иностранные специалисты.

BannerImage

Telegram / Народная милиция ЛНР

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar