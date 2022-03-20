Боец Нацгвардии Украины рассказал, как благодаря листовке спас свою жизнь

По его словам, агитлистовку он обнаружил на улице Северодонецка. Сложивший оружие военный рассчитывает в ближайшее время встретиться с семьёй.

Украинский нацгвардеец рассказал, как благодаря одной листовке смог спасти свою жизнь. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Боец Нацгвардии Украины Андрей Нишко заявил, что сложил оружие и сдался, когда узнал об этой возможности из найденной листовки. Об этом в своём телеграм-канале сообщает Народная милиция ЛНР.

Нишко подчеркнул, что листовка, которую он нашёл на улице Северодонецка, спасла ему жизнь и подарила шанс снова увидеться с семьёй.