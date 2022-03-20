Кириенко: Финалисты конкурса "Лидеры России" смогут ускоренно получить гражданство РФ

Финалисты трека "Международный" конкурса "Лидеры России" смогут получить гражданство РФ в ускоренном режиме. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на церемонии закрытия финала трека.

"Понимаю, насколько непросто для вас было принять участие в финале. <...> И сегодня наблюдательный совет принял решение, что с точки зрения права пройти процедуру ускоренного получения гражданства это право предоставляется всем 70 финалистам конкурса "Лидеры России", — сказал он.

По словам Кириенко, ранее такая возможность была только у победителей конкурса. Финалисты же могли лишь пройти процедуру ускоренного получения вида на жительство.