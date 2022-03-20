Кириенко: Финалисты конкурса "Лидеры России" смогут ускоренно получить гражданство РФ
Раньше такая возможность была только у победителей соревнования. Финалисты же могли лишь пройти процедуру ускоренного получения вида на жительство, подчеркнул замглавы Администрации Президента РФ.
Финалисты трека "Международный" конкурса "Лидеры России" смогут получить гражданство РФ в ускоренном режиме. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на церемонии закрытия финала трека.
"Понимаю, насколько непросто для вас было принять участие в финале. <...> И сегодня наблюдательный совет принял решение, что с точки зрения права пройти процедуру ускоренного получения гражданства это право предоставляется всем 70 финалистам конкурса "Лидеры России", — сказал он.
По словам Кириенко, ранее такая возможность была только у победителей конкурса. Финалисты же могли лишь пройти процедуру ускоренного получения вида на жительство.
Ранее Сергей Кириенко заявил, что результатом давления Запада на РФ стала невероятная сплочённость россиян. Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ отметил, что иностранные коллеги не понимают нашу национальную культуру и не подозревают, насколько граждане могут быть сплочёнными.
ТАСС / Астахов Дмитрий