Столтенберг: НАТО пытается предотвратить конфликт с Россией, а не спровоцировать его

Альянс поддерживает Украину, подчеркнул генсек. Однако важно не допустить превращение этого конфликта в войну между НАТО и РФ, иначе количество смертей и разрушений будет гораздо больше.

Целью НАТО является предотвращение конфликта с Россией в Европе, но не провоцирование его. Такое заявление в эфире NBC сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что блок поддерживает Украину, но важно не допустить превращение этого конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией. В противном случае это может привести к ещё большему ущербу, разрушениям и смертям по сравнению с ситуацией в Незалежной, подчеркнул Столтенберг.

Поэтому, отметил генсек альянса, НАТО значительно повышает военное присутствие на земле, в море и воздухе. Германия и Великобритания усилили присутствие своих войск в Прибалтике. Что касается США, то у них сейчас находится более 100 тысяч военных в Европе.

"На восточном фланге альянса находятся десятки тысяч военных, чтобы показать, что эскалация за пределы Украины получит очень жёсткий ответ от всего альянса. Делая это, мы предотвращаем конфликт в Европе, а не провоцируем его", — добавил генсек НАТО.