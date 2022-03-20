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20 марта, 15:01

В Москве наградили суперфиналистов трека "Международный" конкурса "Лидеры России"

Победителями стали семь человек, среди них граждане Белоруссии, Эстонии, Польши и Казахстана. Отмечается, что в финале состязания принимали участие граждане 19 стран мира.

В Москве наградили суперфиналистов трека "Международный" конкурса "Лидеры России". Видео © LIFE

Семь человек стали победителями трека "Международный" в рамках конкурса "Лидеры России", который проходит на базе флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Все они стали обладателями образовательного гранта в размере одного миллиона рублей, а остальные 70 конкурсантов получили сертификаты на обращение за российским гражданством по упрощённой процедуре.

"Трек "Международный" проводится по решению президента России впервые. Заявки на участие в нём подали более десяти тысяч человек из 150 стран мира. И именно вы стали лучшими из лучших, первыми в истории финалистами и победителями этого трека. Вы все сможете подать документы на получение гражданства России в упрощённом порядке", обратился к финалистам первый замруководителя Администрации Президента РФ, наставник трека "Международный" Сергей Кириенко.

Победители трека "Международный". Фото © "ВКонтакте" / Лидеры России

Победители трека "Международный". Фото © "ВКонтакте" / Лидеры России

Отмечается, что в финале конкурса принимали участие граждане 19 стран мира: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Чехии, Эстонии, Узбекистана и Украины. Кроме того, семь конкурсантов получили путёвки в суперфинал конкурса "Лидеры России" и станут обладателями образовательного гранта в размере одного миллиона рублей.

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В свою очередь генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров подчеркнул, что благодаря треку "Международный" конкурс приобрёл глобальный масштаб.

"Спасибо всем экспертам и организаторам, работавшим над этим проектом. Мы всегда говорим о том, что на нашем финале всё только начинается. Я верю, что каждый из вас поделится своими эмоциями и сделает так, чтобы как можно больше людей любили Россию и хотели жить в нашей стране", — сказал он, обращаясь к участникам конкурса.

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Кириенко указал на важность расширения образовательной программы "Мастерская новых медиа"

Ранее Лайф рассказывал, что число участников проектов платформы "Россия — страна возможностей" превысило десять миллионов. Кириенко напомнил, что её целью является создание условий для развития, созидания и самосовершенствования.

Обложка ©

"ВКонтакте" / Лидеры России

Наталья Исакова

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