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Опубликовано 20 марта 2022, 15:11
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"Ребята, нас предали": Бывшие военнослужащие Украины призвали солдат сложить оружие

Они рассказали о том, что боевые действия бессмысленны, так как не принесут ни чести, ни славы, а также подчеркнули, что семьям военные нужны живыми, поэтому не стоит обманываться "недополитиками".

Бывшие военнослужащие Украины призывают солдат сложить оружие. Видео © Народная милиция ДНР

Бывшие военнослужащие Украины призывают солдат своей страны сложить оружие и прекратить участие в военных действиях. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

"Хочу вернуться домой, увидеть своих родных и близких! Прошу военнослужащих теробороны и ВСУ сложить оружие! Эта война бессмысленная!" — сказал бывший военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Павел Романенко.

Кроме того, бывшие военнослужащие рассказали о том, что эти боевые действия бессмысленны, они не принесут ни чести, ни славы, а также подчеркнули, что семьям военные нужны живыми, поэтому не стоит обманываться "недополитиками". Сдавшиеся также подчеркнули, что власти Украины предали солдат.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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Telegram / Народная милиция ДНР

Никита Осипов
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