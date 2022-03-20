"Ребята, нас предали": Бывшие военнослужащие Украины призвали солдат сложить оружие

Они рассказали о том, что боевые действия бессмысленны, так как не принесут ни чести, ни славы, а также подчеркнули, что семьям военные нужны живыми, поэтому не стоит обманываться "недополитиками".

Бывшие военнослужащие Украины призывают солдат сложить оружие. Видео © Народная милиция ДНР

Бывшие военнослужащие Украины призывают солдат своей страны сложить оружие и прекратить участие в военных действиях. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

"Хочу вернуться домой, увидеть своих родных и близких! Прошу военнослужащих теробороны и ВСУ сложить оружие! Эта война бессмысленная!" — сказал бывший военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Павел Романенко.

Кроме того, бывшие военнослужащие рассказали о том, что эти боевые действия бессмысленны, они не принесут ни чести, ни славы, а также подчеркнули, что семьям военные нужны живыми, поэтому не стоит обманываться "недополитиками". Сдавшиеся также подчеркнули, что власти Украины предали солдат.