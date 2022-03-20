В Киевской области введён комендантский час

Находиться на улице в ночное время разрешается только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности, уточнили в областной военной администрации.

В Киевской области ввели комендантский час, он будет действовать с 20:00 до 7:00 (с 21:00 до 8:00 мск) 20 и 21 марта. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"По всей Киевской области с 20 по 21 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00. Не выходим на улицы и в другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности)", — написал он в своём телеграм-канале.