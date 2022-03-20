ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 15:30
9504

В Киевской области введён комендантский час

Находиться на улице в ночное время разрешается только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности, уточнили в областной военной администрации.

В Киевской области ввели комендантский час, он будет действовать с 20:00 до 7:00 (с 21:00 до 8:00 мск) 20 и 21 марта. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"По всей Киевской области с 20 по 21 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00. Не выходим на улицы и в другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности)", — написал он в своём телеграм-канале.

"Украинская правда": Переговоры Москвы и Киева возобновятся 21 марта
"Украинская правда": Переговоры Москвы и Киева возобновятся 21 марта

Также 20 марта Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения на Украине на 30 суток, начиная с 26-го числа. Документ ранее был утверждён Верховной радой. Соответствующий режим действует в Незалежной с 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию.

BannerImage
Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar