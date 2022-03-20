Московские театры отменяют спектакли с участием уехавшего из России актёра Хазанова

Так, в театре им. Вахтангова спектакль "Фальшивая нота" 23 марта будет заменён на "Театр" по Сомерсету Моэму. Директор учреждения отметил, что важно, чтобы зрителей устроила предложенная альтернатива.

Московские театры отменяют или переносят спектакли с участием актёра Геннадия Хазанова, так как он уехал из России. Об этом сообщает kp.ru.

"Насколько мне известно, Геннадий Викторович сейчас живёт в Юрмале. И не может приехать в Москву. Спектакль "Американские горки" с его участием мы перенесли, но не сняли с репертуара", — сказал директор "Ленкома" Марк Варшавер.

А в театре имени Вахтангова спектакль "Фальшивая нота" 23 марта будет заменён на "Театр" по Сомерсету Моэму.

"Мы только вылезли из ковида. И снова оказались в ситуации отмен и замен. При этом, заменяя спектакль, мы должны исхитрится так, чтобы зрителей устроила наша альтернатива, чтобы они не побежали сдавать билеты, а пришли в театр. С учётом занятости артистов на ходу это сложно", — отмечает директор театра Кирилл Крок.

Ранее Лайф рассказывал о знаменитостях, которые уехали из России в связи с событиями на Украине. Страну покинула певица Алла Пугачёва со своим супругом, артистом Максимом Галкиным, актёр Эммануил Виторган, журналист Юрий Дудь и другие. Некоторые звёзды говорят, что их отъезд был давно запланирован и никак не связан с политической ситуацией.