Московские театры отменяют спектакли с участием уехавшего из России актёра Хазанова

Московские театры отменяют или переносят спектакли с участием актёра Геннадия Хазанова, так как он уехал из России. Об этом сообщает kp.ru.

"Насколько мне известно, Геннадий Викторович сейчас живёт в Юрмале. И не может приехать в Москву. Спектакль "Американские горки" с его участием мы перенесли, но не сняли с репертуара", — сказал директор "Ленкома" Марк Варшавер.

А в театре имени Вахтангова спектакль "Фальшивая нота" 23 марта будет заменён на "Театр" по Сомерсету Моэму.

"Мы только вылезли из ковида. И снова оказались в ситуации отмен и замен. При этом, заменяя спектакль, мы должны исхитрится так, чтобы зрителей устроила наша альтернатива, чтобы они не побежали сдавать билеты, а пришли в театр. С учётом занятости артистов на ходу это сложно", — отмечает директор театра Кирилл Крок.

Ранее Лайф рассказывал о знаменитостях, которые уехали из России в связи с событиями на Украине. Страну покинула певица Алла Пугачёва со своим супругом, артистом Максимом Галкиным, актёр Эммануил Виторган, журналист Юрий Дудь и другие. Некоторые звёзды говорят, что их отъезд был давно запланирован и никак не связан с политической ситуацией.