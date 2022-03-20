Глава Пентагона Остин: Общий объём военной помощи США для Украины превысил $2 млрд

Общий объём военной помощи от США для Украины превысил 2 миллиарда долларов. Об этом в интервью телекомпании CBS сообщил министр обороны Америки Ллойд Остин.

"За последние две недели мы предоставили Украине военную технику на сумму более $300 млн, ещё [выделение военной помощи на] $800 млн президент [США Джо Байден] подписал совсем недавно. В общей сложности помощь в сфере безопасности, которую мы предоставляем Украине, составляет более $2 млрд", — сказал он.

Остин также напомнил, что с 2014 года на Украине находятся американские инструкторы вместе со специалистами других союзных государств. Таким образом, США не только предоставляют технику, но и занимаются обучением украинских военнослужащих.

"Они (ВСУ. — Прим. Лайфа) готовы использовать эту технику, как только мы предоставим её", — заключил он.