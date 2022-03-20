Шанхайский Диснейленд с 21 марта закрывается на неопределённый срок из-за ковида

Администрация шанхайского Диснейленда приняла решение о приостановке работы парка развлечений с 21 марта из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в мегаполисе. Об этом сообщается в официальном аккаунте учреждения в китайском мессенджере WeChat.

Администрация не уточнила дату возобновления работы Диснейленда, сообщив о необходимости мониторинга ситуации. В заявлении отметили, что за последнюю неделю в городе было выявлено более 1,6 тысячи бессимптомных носителей вируса, а также десятки инфицированных с симптомами. Таким образом, о возобновлении работы парка будет объявлено дополнительно.

Ранее Лайф рассказал, что Винни Пух из Диснейленда отказался обнимать девочку и запись этого провала увидело десять миллионов человек. Ковид портит нам жизнь уже больше двух лет, но кто знал, что он до сих пор разрушает сказки. Маленькая героиня этого материала может уверенно заявлять, что коронавирус испортил ей детство.