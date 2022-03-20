Российские биатлонисты не попали в топ-15 по итогам сезона в Кубке мира

Российские биатлонисты не попали в топ-15 по итогам сезона в общем зачёте Кубка мира, который завершился сегодня в Норвегии.

У мужчин лучшим из россиян в общем зачёте стал Александр Логинов, занявший 17-е место. У женщин наивысшую среди наших спортсменок позицию заняла Кристина Резцова, которая закончила сезон на 20-м месте.