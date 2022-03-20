Российские биатлонисты не попали в топ-15 по итогам сезона в Кубке мира
Лучшими из наших стали Александр Логинов и Кристина Резцова, которые заняли 17-е и 20-е место.
Российские биатлонисты не попали в топ-15 по итогам сезона в общем зачёте Кубка мира, который завершился сегодня в Норвегии.
У мужчин лучшим из россиян в общем зачёте стал Александр Логинов, занявший 17-е место. У женщин наивысшую среди наших спортсменок позицию заняла Кристина Резцова, которая закончила сезон на 20-м месте.
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Добавим, что обладателем Кубка мира у мужчин стал француз Кентен Фийон Майе, а у женщин — норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. При этом целый ряд заключительных этапов прошёл без спортсменов из России из-за отстранения со стороны IBU.
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