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20 марта, 16:33

Российские биатлонисты не попали в топ-15 по итогам сезона в Кубке мира

Лучшими из наших стали Александр Логинов и Кристина Резцова, которые заняли 17-е и 20-е место.

Российские биатлонисты не попали в топ-15 по итогам сезона в общем зачёте Кубка мира, который завершился сегодня в Норвегии.

У мужчин лучшим из россиян в общем зачёте стал Александр Логинов, занявший 17-е место. У женщин наивысшую среди наших спортсменок позицию заняла Кристина Резцова, которая закончила сезон на 20-м месте.

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Добавим, что обладателем Кубка мира у мужчин стал француз Кентен Фийон Майе, а у женщин — норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. При этом целый ряд заключительных этапов прошёл без спортсменов из России из-за отстранения со стороны IBU.

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Shutterstock

Шамиль Гаджиев

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