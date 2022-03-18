Полный крах или возможность для перезагрузки: Что будет с российским биатлоном после отстранения со стороны IBU Ещё один вид спорта в нашей стране оказался в крайне непростой ситуации, из которой, впрочем, можно найти очень даже интересный выход. 17 марта, 21:40 Эдуард Латыпов, Кристина Резцова, Александр Логинов. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Kevin Voigt / DeFodi Images / Stanko Gruden / Agence Zoom / Kevin Voigt / DeFodi Images

Российский биатлон, равно как и наши спортсмены, — теперь официально "изгои" для всего мирового биатлонного сообщества. В IBU приняли беспрецедентное решение о начале отстранения Союза биатлонистов России. Причина ясна и понятна. Никаким спортом здесь в очередной раз и близко не пахнет. Лайф разбирается, что теперь будет с биатлоном в России и возможно ли его вытащить из этого пике.

Год без международных стартов

Фото © Getty Images / Christian Manzoni / NordicFocus

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение, которое очень долго обсуждали, а в нашей стране к нему были изначально готовы. Союз биатлонистов России отстранён от IBU. По крайней мере, процесс начат. Означает это, что пока нашим спортсменам не видать никаких международных стартов. Продиктовано такое решение ситуацией на Украине. Имеет ли к этому отношение биатлон? Ответ вы знаете сами.

"Это решение следует за предыдущими мерами Исполнительного комитета IBU по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в мероприятиях IBU, чтобы защитить спортсменов и спортивную честность своих соревнований. Исполком IBU согласился на дополнительные шаги на том основании, что национальные федерации России и Беларуси как представители своих стран не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU. Приостановление будет регулярно пересматриваться исполкомом, доходить до следующего очередного Конгресса в сентябре 2022 года и зависеть от будущего развития ситуации и поведения приостановленных ассоциаций", — говорится в сообщении IBU.

Стоит отметить, что убрать российский биатлон из системы всего международного хотели достаточно давно. Раньше это был допинг и связанные с ним скандалы. Можно бесконечно вспоминать, как весь мир с остервенением смотрел за победами Александра Логинова и отказывался жать ему руку, хотя наш биатлонист честно отбыл свою дисквалификацию за допинг и вернулся в спорт.

Теперь же у IBU, как и ряда других международных федераций, развязаны руки. При этом никто в союзе даже не подумал о том, чтобы пока взять тайм-аут и не принимать каких-либо решений, ибо до начала следующего сезона ещё девять месяцев. Предугадать, какой будет ситуация в мире в декабре, — невозможно. А уж тем более в мире биатлона. Тем не менее решение принято. Надеяться на то, что оно будет отмотано назад и нашим дадут шанс, можно, но это очень маловероятный вариант развития событий.

Отбросив эмоции, отметим один важный момент: российские биатлонисты, вероятнее всего, ещё один год проведут без международных стартов. То есть сейчас всё идёт к тому, что лучших наших представителей биатлона мы увидим на мировой арене лишь в конце 2023 года. Для любого спортсмена — огромный срок. Наверняка за это время будет принято немало достаточно радикальных решений.

Что будет с российским биатлоном?

Эдуард Латыпов. Фото © Getty Images / Kevin Voigt / DeFodi Images

Ситуация с нашим биатлоном, с одной стороны, патовая. Целый ряд ведущих спортсменов сейчас могут просто-напросто лишиться хоть какой-то мотивации продолжать свои выступления. Некоторые наверняка задумаются о смене своего спортивного гражданства. Тем более что для нашего биатлона это абсолютно нередкое явление. Только посчитайте количество наших в самых разных сборных: от Белоруссии до Южной Кореи.

Для тех, кто не захочет идти по такому пути, останется лишь один вариант: кубок и чемпионат страны. Впрочем, судя по последним решениям, наш биатлон ждёт серьёзная интеграция с белорусским, который находится на очень хорошем ходу. Если вы в это не верите, то посмотрите на результаты Кубка СБР, где соседи из Союзного государства разнесли наших биатлонистов в пух и прах.

"У нас есть несколько вариантов взаимодействия по организации соревнований с участием сильнейших биатлонистов наших стран не только на уровне "сборная Белоруссии – сборные регионов Российской Федерации" наподобие тех, что сейчас проходят в Уфе и будут проводиться в Тюмени в конце месяца, но и в формате матчевой встречи двух национальных команд в разных возрастах. Наши планы по сотрудничеству не ограничиваются только соревнованиями, и в ближайшее время наши федерации сведут их в единую программу", — заявил глава СБР Виктор Майгуров.

На бумаге такой вариант соревнований выглядит очень даже неплохо. Белорусы сейчас очень сильны, особенно девушки, где на мировой арене блистают Анна Сола, Динара Алимбекова и другие примы этого вида спорта. Да и у мужчин отличные результаты демонстрировал Антон Смольский. Сопоставить его и, к примеру, Эдуарда Латыпова — и получим прекрасное биатлонное противостояние.

Тем не менее без международных стартов нельзя исключать и очень серьёзного падения уровня нашего биатлона. Тот же Латыпов в этом плане ярчайший пример. Он начал серьёзно прибавлять именно на Кубке мира, когда бежал рядом с великими братьями Бё, французами Фийоном Майе и Жакленом, сильными немцами и другими. Аналогичная ситуация и с Кристиной Резцовой, которая находится сейчас в самом расцвете сил. Для СБР и всего нашего Минспорта сейчас важно не растерять этих звёздочек, которые за год без Кубка мира могут стать злее, что придаст им дополнительные силы.

Кристина Резцова. Фото © Getty Images / Stanko Gruden / Agence Zoom

Опасность заключается не только в возможных сменах спортивного гражданства, но и возможном завершении карьер целого ряда биатлонистов. Уехать в другую страну — шанс больше для молодых биатлонистов, а вот для побегавших приличное количество лет такая пауза — хорошая возможность просто уйти из спорта. И здесь стоит заглянуть в паспорт и Антона Бабикова, и Александра Логинова, и Максима Цветкова. Будут ли они ждать полтора года возвращения на мировые старты? Тем не менее оговоримся, что всё это лишь в худшем случае развития событий, при котором отстранение СБР будет продлено и после сентября 2022 года.

Шанс всё исправить

С другой стороны, для всего российского биатлона возможная пауза — отличный повод покопаться в собственных проблемах, которых наберётся очень много. Это и система отбора, и вечная тренерская чехарда, и подготовительный процесс, и результаты. Давайте признаемся честно: наши биатлонисты серьёзно прибавили в этом сезоне, но не вышли в лидеры мирового биатлона.

И если в мужской сборной ситуация более-менее радужная, то в женской — гораздо более тяжёлая. Индивидуально сильна сейчас лишь Резцова. Близка к ней по уровню Ульяна Нигматуллина. А вот дальше — пропасть. Светлана Миронова далека от лучших кондиций, Ирина Казакевич никак не может на Кубке мира собраться и здорово отстреляться, Валерия Васнецова, Лариса Куклина и другие наши девушки — ещё дальше от элит.

Быть может, ближайшие полтора года с внутренними стартами и спокойной работой — отличный шанс вернуться на былые позиции. Одним продолжать делать то, что всегда делали, а другим — полностью пересобрать свою карьеру, поменять отношение к делу и провести серьёзный анализ всех последних действий. То же самое и про тренеров, которые могут как отладить старые процессы, так и попробовать внедрить в свои методы что-нибудь новое.

Впрочем, не стоит спешить посыпать голову пеплом. Решение в целом не самое страшное для России, ведь отстранение несёт временный характер до сентября этого года. Опять же повторимся, что предугадать, каким будет дальнейшее развитие событий, — сложно. Сейчас всем важно просто завершить сезон и продолжать готовиться к новому. А там, глядишь, и развернётся ситуация именно в нашу сторону.

Фото © Getty Images / Hendrik Schmidt / picture alliance Смогут ли российские биатлонисты выступить в новом сезоне? Да. IBU снимет санкции в сентябре этого года Да, но какую-то часть сезона наши пропустят Нет. IBU сделал то, что давно хотел, и закрыл нашим дорогу на Кубок мира

Авторы Шамиль Гаджиев