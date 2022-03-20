Чемпионы остались позади: Леклер стал победителем первого этапа "Формулы-1" нового сезона
Победитель прошлого сезона Макс Ферстаппен не сумел доехать до финиша из-за технических проблем.
Пилот "Феррари" Шарль Леклер стал победителем первого этапа "Формулы-1" нового сезона, который проходил в Бахрейне.
Вторым к финишу приехал его напарник по команде Карлос Сайнс, замкнул тройку лучших Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", являющийся семикратным чемпионом "Формулы-1". А вот действующий чемпион "королевских гонок" Макс Ферстаппен не сумел доехать до финиша из-за технических проблем.
Ранее Лайф сообщал, что "Хаас" разорвал контракт с гонщиком Никитой Мазепиным, который дебютировал в "Формуле-1" в прошлом сезоне, однако не сумел набрать очки. Сам пилот заявил, что его увольнение было абсолютно несправедливым.
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