Чемпионы остались позади: Леклер стал победителем первого этапа "Формулы-1" нового сезона

Победитель прошлого сезона Макс Ферстаппен не сумел доехать до финиша из-за технических проблем.

Пилот "Феррари" Шарль Леклер стал победителем первого этапа "Формулы-1" нового сезона, который проходил в Бахрейне.

Вторым к финишу приехал его напарник по команде Карлос Сайнс, замкнул тройку лучших Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", являющийся семикратным чемпионом "Формулы-1". А вот действующий чемпион "королевских гонок" Макс Ферстаппен не сумел доехать до финиша из-за технических проблем.