Москвич на спорткаре протаранил машины, в одной из которых находились женщина и ребёнок
На момент аварии автомобиль был без государственных номеров, владелец не успел его зарегистрировать. На место выехали спасатели МЧС, сообщили в ведомстве.
В Москве владелец нового спорткара протаранил две машины, в одной из которых находились женщина и ребёнок. Видео © LIFE
На северо-западе Москвы водитель BMW M3 не справился с управлением и влетел в стоявшие около дома автомобили. Видео с разбитым спорткаром оказались в распоряжении Лайфа. На кадрах видно, что детали BMW M3 валяются на асфальте, при этом повредилась как передняя, так и задняя часть машины.
Предварительно, в результате ДТП пострадали женщина и трёхлетний ребёнок, которые находились в одном из автомобилей, припаркованных рядом с домом 8 на Планерной улице. На момент аварии спорткар был без госномеров, так как владелец только приобрёл авто и ещё не успел его зарегистрировать.
Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на МЧС, подробности случившегося уточняются. На место выехали спасатели, добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что на трассе в Нижегородской области перевернулась и загорелась фура. На кадрах видно, что посередине магистрали на боку лежит большегруз с прицепом. Кабина охвачена пламенем, идёт густой чёрный дым.
LIFE