Москвич на спорткаре протаранил машины, в одной из которых находились женщина и ребёнок

В Москве владелец нового спорткара протаранил две машины, в одной из которых находились женщина и ребёнок. Видео © LIFE

На северо-западе Москвы водитель BMW M3 не справился с управлением и влетел в стоявшие около дома автомобили. Видео с разбитым спорткаром оказались в распоряжении Лайфа. На кадрах видно, что детали BMW M3 валяются на асфальте, при этом повредилась как передняя, так и задняя часть машины.

Предварительно, в результате ДТП пострадали женщина и трёхлетний ребёнок, которые находились в одном из автомобилей, припаркованных рядом с домом 8 на Планерной улице. На момент аварии спорткар был без госномеров, так как владелец только приобрёл авто и ещё не успел его зарегистрировать.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на МЧС, подробности случившегося уточняются. На место выехали спасатели, добавили в пресс-службе ведомства.