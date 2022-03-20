Посол КНР в США Цинь Ган: Китай не помогает России в военном плане
Дипломат также отметил, что лидер КНР на второй день российской спецоперации на Украине попросил президента РФ подумать о продолжении мирных переговоров с Незалежной.
Китай не помогает России в военном плане, заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган. Он подчеркнул, что при этом Китай и РФ сохраняют свои нормальные торговые отношения, в том числе в сфере энергоресурсов.
"Информация о предоставлении России военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это", — сказал Ган в интервью телеканалу CBS.
Посол подчеркнул, что Китай "на стороне мира и призывает к прекращению огня". Он также отметил, что лидер КНР Си Цзиньпин на второй день российской военной операции просил президента РФ Владимира Путина подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной.
Ранее замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн заявил, что санкции против России усугубляют проблемы в мире. Злоупотребление такими ограничительными мерами может иметь катастрофические последствия, отметил заместитель министра. По его словам, в сложившейся ситуации глобализацию используют как оружие.
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