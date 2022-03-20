Посол КНР в США Цинь Ган: Китай не помогает России в военном плане

Дипломат также отметил, что лидер КНР на второй день российской спецоперации на Украине попросил президента РФ подумать о продолжении мирных переговоров с Незалежной.

Китай не помогает России в военном плане, заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган. Он подчеркнул, что при этом Китай и РФ сохраняют свои нормальные торговые отношения, в том числе в сфере энергоресурсов.

"Информация о предоставлении России военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это", — сказал Ган в интервью телеканалу CBS.

Посол подчеркнул, что Китай "на стороне мира и призывает к прекращению огня". Он также отметил, что лидер КНР Си Цзиньпин на второй день российской военной операции просил президента РФ Владимира Путина подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной.