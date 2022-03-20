ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 17:04

Посол КНР в США Цинь Ган: Китай не помогает России в военном плане

Дипломат также отметил, что лидер КНР на второй день российской спецоперации на Украине попросил президента РФ подумать о продолжении мирных переговоров с Незалежной.

Китай не помогает России в военном плане, заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган. Он подчеркнул, что при этом Китай и РФ сохраняют свои нормальные торговые отношения, в том числе в сфере энергоресурсов.

"Информация о предоставлении России военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это", — сказал Ган в интервью телеканалу CBS.

Посол подчеркнул, что Китай "на стороне мира и призывает к прекращению огня". Он также отметил, что лидер КНР Си Цзиньпин на второй день российской военной операции просил президента РФ Владимира Путина подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной.

Глава МИД КНР Ван И: Китай всегда выступал за мир во всём мире
Глава МИД КНР Ван И: Китай всегда выступал за мир во всём мире

Ранее замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн заявил, что санкции против России усугубляют проблемы в мире. Злоупотребление такими ограничительными мерами может иметь катастрофические последствия, отметил заместитель министра. По его словам, в сложившейся ситуации глобализацию используют как оружие.

BannerImage

Shutterstock

Ирина Мусина
  • Новости
  • Китай
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar