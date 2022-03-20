Всех горняков из обесточенной шахты под Донецком подняли на поверхность
После утреннего обстрела украинскими военными под землёй остались 35 человек. На предприятие был вызван отряд горноспасателей. Операция по спасению рабочих заняла почти весь день.
Всех горняков с шахты имени Засядько под Донецком, которая утром 20 марта оказалась обесточена после удара ВСУ, подняли на поверхность. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.
"Эвакуационные работы на шахте имени Засядько завершены. В 19:15 горняки подняты на поверхность", — говорится в сообщении.
Под землёй, по данным ведомства, находилось 35 человек. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет.
А ранее Лайф показывал видео из детского сада в Макеевке, который обстреляли ВСУ. Снаряд пробил крышу, оставив огромное отверстие, а взрывной волной выбило стёкла. В момент попадания в помещении никого не было.
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