Всех горняков из обесточенной шахты под Донецком подняли на поверхность

Всех горняков с шахты имени Засядько под Донецком, которая утром 20 марта оказалась обесточена после удара ВСУ, подняли на поверхность. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

"Эвакуационные работы на шахте имени Засядько завершены. В 19:15 горняки подняты на поверхность", — говорится в сообщении.

Под землёй, по данным ведомства, находилось 35 человек. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет.