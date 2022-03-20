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20 марта, 19:13

Глава Минфина Белоруссии: Россия отсрочила выплаты Минска по госкредитам

По его словам, цель — позволить Минску не отвлекать ресурсы, чтобы власти Белоруссии "обслуживали обязательства и погашали их с партнёрами из России".

Россия согласилась отсрочить для Белоруссии на несколько лет выплаты по выданным государственным кредитам. Об этом сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

"Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперёд от пяти до шести лет", — сказал глава Минфина в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он уточнил, что, по сути, речь идёт о переносе сроков и цель таких действий — позволить Минску не отвлекать ресурсы, чтобы власти Белоруссии "обслуживали обязательства и погашали их с партнёрами из России".

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ТАСС / Виктор Драчев

Андрей Григорьев

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